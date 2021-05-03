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Виталий Невар / ТАСС

ФСБ несколько лет следила за главным редактором издания «Важные истории» Романом Аниным и его бывшими коллегами по «Новой газете». Слежка началась с санкции СК, который в 2016 году возбудил уголовное дело из-за текста Анина, опубликованного в «Новой газете» и посвященного яхте тогдашней жены главы «Роснефти» Ольги Сечиной.

Месяц назад у Анина прошел обыск в связи с этим делом. Журналист имеет в нем статус свидетеля, но уверен, что его хотят сделать обвиняемым. Он изучил материалы дела и рассказал, какие следователи вели его и как оно использовалось для слежки за ним и другими журналистами. Материал Анина опубликовали «Важные истории» и «Новая газета».

Дело было возбуждено из-за публикации фото из закрытого инстаграма жены Сечина

В июле 2016 года в «Новой газете» вышел текст Романа Анина «Секрет „Принцессы Ольги“». В нем говорилось, что Ольга Рожкова, которая тогда была женой главы «Роснефти» Игоря Сечина, пользовалась яхтой St. Princess Olga стоимостью не менее 100 миллионов долларов. В качестве доказательства в статье были приведены фото из закрытого инстаграма Ольги Сечиной.

Сечин подал в суд на Анина и на «Новую газету». Глава «Роснефти» выиграл суд, и в декабре 2016 года «Новая газета» опубликовала опровержение статьи. Еще до этого, в сентябре 2016-го, СК возбудил уголовное дело о разглашении сведений о частной жизни по заявлению Ольги Сечиной, следует из материалов дела. Анин об этом деле не знал до того, как в апреле 2021-го у него прошел обыск.

Нарушением закона в СК сочли именно то, что в статье Анина были опубликованы фото из закрытого инстаграм-аккаунта Сечиной, на который были подписаны около 400 человек.

Дело вели несколько следователей, связанных с резонансными уголовным делами

Первым следователем в деле Анина был Константин Родиончик. Он стал известен в 2020 году, когда фигурант Руслан Костыленков рассказал, что оперативники, пытавшие его ради дачи признательных показаний, «фактически надиктовывали» эти показания следователю Родиончику. Этот следователь вел дело Анина почти три месяца и дал ФСБ поручение «на осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров» журналиста.

Затем дело передали следователю Игорю Федутинову. Он работал под руководством Дениса Никандрова, осужденного за взятки, и расследовал дело Юрия Итина — бывшего директора . Федутинов в рамках расследования дела Анина получил доступ к трем адресам электронной почты. Один из них — старый адрес самого журналиста, а два других принадлежали его коллегам по отделу расследований «Новой газеты», которые не имели отношения к тексту про яхту жены Сечина.

В апреле 2017 года Федутинов приостановил следствие по делу Анина в связи с тем, что «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено». При этом он поручил ФСБ продолжить оперативно-разыскные мероприятия в отношении Анина. Журналист уверен: в СК с самого начала понимали, что именно он является «неустановленным лицом», но делали вид, что не могут его найти, чтобы и дальше вести слежку.

В марте 2021 года СК решил возобновить расследование дела. Его принял следователь Александр Нерюпов. Он попросил ФСБ найти неустановленное лицо, которое следует привлечь в качестве обвиняемого. На следующий день ФСБ предоставило справку с данными самого Анина, его девушки и родителей. Ее выдал генерал-майор ФСБ Александр Гуртопов, упоминавшийся в дневниках бежавшего из России бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Слежкой за Аниным занимается подразделение ФСБ, известное как «сечинский спецназ»

Анин со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что его разработкой занимается Шестая служба Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. В СМИ ее называли «сечинским спецназом» и писали о ней как об одном из самых влиятельных подразделений ФСБ. Ранее ею руководил близкий к Игорю Сечину генерал Олег Феоктистов, который вместе с ним выступал свидетелем по бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Анин предполагает, что силовики вернулись к его делу из-за расследования журналиста Романа Шлейнова о покупке акций итальянской компании Pirelli, которое вышло в «Важных историях» в феврале 2021 года. В марте «Роснефть» и героиня этой статьи подали в суд на издание.

В российской судебной практике еще не было случая, чтобы журналиста осудили за распространение сведений о частной жизни с использованием служебного положения, пишет Анин. Он также отмечает, что его статья о яхте жены Сечина отвечает , при которых, согласно постановлению пленума Верховного суда, не может наступать уголовная ответственность по таким делам.

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Пересказала Ольга Корелина