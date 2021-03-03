«Роснефть» подала в суд на «Новую газету», «Важные истории» и Bloomberg

Компания «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками к изданиям «Новая газета» и «Важные истории», а также агентству Bloomberg, следует из трех карточек дел на сайте суда.

В исковых заявлениях говорится «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Как отмечает РИА Новости, в последнее время с такой формулировкой суды регистрируют иски о защите деловой репутации. Соответчиком по иску к «Новой газете» проходит журналист Максим Авербух, а по иску к «Важным историям» — журналист Роман Шлейнов. Ни одно из заявлений пока не приняли к рассмотрению.

Почему «Роснефть» подала в суд на СМИ, пока неизвестно. В «Новой газете» сообщили, что не знают сути претензий, поскольку издание не получало исковых требований. 20 февраля газета опубликовала статью Максима Авербуха «Сечин спешит на выручку», где он проанализировал финансовые результаты «Роснефти» и назвал «невероятным» заявление главы компании Игоря Сечина о том, что «Роснефть» стала единственной в мире нефтяной компанией, получившей прибыль в 2020 году. Связан ли иск с этим материалом, неизвестно.

Журналист «Важных историй» Роман Шлейнов в беседе с «Открытыми медиа» допустил, что иск к его изданию связан с материалом «Танцовщица для „Роснефти“», выпущенным 8 февраля. В нем утверждалось, что в 2014 году для «Роснефти» купили долю в итальянском производителе шин Pirelli. Сама «Роснефть» это отрицала, но, как отмечали «Важные истории», сообщения об этой сделке публиковали на сайте нефтяной компании.

В «Роснефти» подтвердили, что обратились в суд с исками, но не раскрыли других подробностей. Представители Bloomberg не комментировали подачу иска.

«Роснефть» и лично ее руководитель Игорь Сечин неоднократно судились с российскими СМИ. Так, в 2016 году «Роснефть» потребовала от РБК опровергнуть одну из публикаций о компании и выплатить компенсацию в три миллиарда рублей. Суд согласился только с требованием об опровержении. В 2017 году «Роснефть» подавала в суд на «Коммерсант», но отозвала иск после того, как автор публикации, возмутившей «Роснефть», принес извинения. В 2020 году «Роснефть» подала в суд иск к РБК на 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала его после извинений издания.

Лично Игорь Сечин, в числе прочего, выиграл иски у «Ведомостей» (о доме в Барвихе) и «Новой газеты» (о яхте «Принцесса Ольга»).