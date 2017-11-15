«Коммерсант» принес извинения «Роснефти» за колонку Дмитрия Бутрина

ТАСС
11:27, 15 ноября 2017
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Издательский дом «Коммерсантъ» принес извинения за колонку Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут», из-за которой «Роснефть» подала в суд на издание. Об этом объявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы накануне получили письмо от издательского дома „Коммерсантъ“ на имя Игоря Ивановича [Сечина], в котором в очень корректной форме приносятся извинения за спорную публикацию и признается, цитирую, „отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале“», — сказал Леонтьев.

После принесенных извинений, сообщил пресс-секретарь «Роснефти», компания не видит никаких оснований для продолжения судебных разбирательств. «Мы полностью удовлетворены их позицией», — добавил он.

Ранее глава юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов сообщил ТАСС, что стороны обсуждают мировое соглашение, не став раскрывать никаких иных подробностей.

«Также издатели заверяют, что впредь будут стремиться использовать более удачные формулировки в отношении компании», — сказал Леонтьев.

ТАСС
Колонка Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут», в которой шла речь о поправках в закон о закупках госкомпаний, была опубликована «Коммерсантом» 14 августа. В колонке, в частности, говорилось: «сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной „Роснефти“ у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого „Роснефти“, до Нового года, в общем, законна».
10 октября стало известно, что «Роснефть» подала в суд на «Коммерсант», требуя опровергнуть «огульные обвинения» в адрес «условного топ-менеджера „Роснефти“». Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, комментируя иск, заявил, что в издательском доме «не понимают, что конкретно должны опровергнуть».
«Роснефть» и лично ее руководитель Игорь Сечин неоднократно судились с российскими СМИ. В частности, «Роснефть» требовала от РБК опровергнуть одну из публикаций о компании и выплатить компенсацию в три миллиарда рублей. Суд согласился только с требованием об опровержении. Лично Игорь Сечин, в числе прочего, выиграл иски у «Ведомостей» (о доме в Барвихе) и «Новой газеты» (о яхте «Принцесса Ольга»).

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