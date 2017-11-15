«Коммерсант» принес извинения «Роснефти» за колонку Дмитрия Бутрина

Издательский дом «Коммерсантъ» принес извинения за колонку Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут», из-за которой «Роснефть» подала в суд на издание. Об этом объявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы накануне получили письмо от издательского дома „Коммерсантъ“ на имя Игоря Ивановича [Сечина], в котором в очень корректной форме приносятся извинения за спорную публикацию и признается, цитирую, „отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале“», — сказал Леонтьев.

После принесенных извинений, сообщил пресс-секретарь «Роснефти», компания не видит никаких оснований для продолжения судебных разбирательств. «Мы полностью удовлетворены их позицией», — добавил он.

Ранее глава юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов сообщил ТАСС, что стороны обсуждают мировое соглашение, не став раскрывать никаких иных подробностей.