«Коммерсант» принес извинения «Роснефти» за колонку Дмитрия Бутрина
Издательский дом «Коммерсантъ» принес извинения за колонку Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут», из-за которой «Роснефть» подала в суд на издание. Об этом объявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Мы накануне получили письмо от издательского дома „Коммерсантъ“ на имя Игоря Ивановича [Сечина], в котором в очень корректной форме приносятся извинения за спорную публикацию и признается, цитирую, „отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале“», — сказал Леонтьев.
После принесенных извинений, сообщил пресс-секретарь «Роснефти», компания не видит никаких оснований для продолжения судебных разбирательств. «Мы полностью удовлетворены их позицией», — добавил он.
Ранее глава юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов сообщил ТАСС, что стороны обсуждают мировое соглашение, не став раскрывать никаких иных подробностей.
«Также издатели заверяют, что впредь будут стремиться использовать более удачные формулировки в отношении компании», — сказал Леонтьев.