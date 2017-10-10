«Роснефть» подала в суд на «Коммерсант»

ТАСС
15:30, 10 октября 2017
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Компания «Роснефть» подала к газете «Коммерсант» иск в Арбитражный суд с требованием опровергнуть заявления из колонки Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут», опубликованной 14 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Автор выдвигает огульные обвинения в адрес „условного“ топ-менеджера „Роснефти“, который, якобы, осуществляет закупки у своей жены», — цитирует представителей компании ТАСС.

По мнению «Роснефти», «воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании».

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил РИА Новости, что в издательском доме «не понимают, что конкретно должны опровергнуть», и намерены «ждать решения суда». Желонкин подчеркнул, что это «авторская колонка», в которой «про конкретную „Роснефть“ ничего не говорится».

В колонке Дмитрий Бутрина идет речь о поправках в закон о закупках в госкомпаниях, внесенных Минфином в августе 2017 года. В статье есть следующие слова: «сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной „Роснефти“ у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого „Роснефти“, до Нового года, в общем, законна».

«Роснефть» и ее руководитель Игорь Сечин неоднократно судились с российскими СМИ. Последним громким случаем стала тяжба с РБК, в ходе которой «Роснефть» требовала, помимо опровержения публикации, компенсацию в размере трех миллиардов рублей. Суд, удовлетворив первое требование, отказался взыскать с издания эти деньги.

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