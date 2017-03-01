Суд оставил «Роснефть» без компенсации от РБК

Арбитражный апелляционный суд отменил решение по иску «Роснефти», которая требовала от холдинга РБК компенсацию за ущерб репутации.

Суд первой инстанции в декабре 2016 года назначил компенсацию в 390 тысяч рублей. «Роснефть» требовала выплаты более трех миллиардов рублей. Обе стороны обжаловали это решение.

Апелляционный суд отменил выплату компенсации, но подтвердил, что РБК должен опубликовать опровержение статьи, которая вызвала претензии «Роснефти». Опровержение также должно прозвучать в эфире телеканала РБК.

Говоря о декабрьском решении суда, представитель «Роснефти» заявил на заседании 1 марта: «РБК — крупнейший холдинг, его передачи транслируются в 40 странах, а его аудитория — бизнесмены, которые могут быть потенциальными инвесторами. Для такой крупной компании это слишком маленькая компенсация».

Представители РБК требовали отклонить иск в полном объеме.