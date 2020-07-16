РБК выразило сожаление по поводу своей статьи о «Роснефти». Нефтяная компания в ответ отозвала иск на 43 миллиарда рублей

Редакция РБК объявила, что «сожалеет», что публикация под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“», «могла вызвать некорректные интерпретации». Соответствующее заявление от имени главного редактора и генерального директора РБК опубликовано вечером 16 июля.

«Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка», говорится в заявлении.

РБК подтверждает приверженность базовым принципам журналистской этики и «намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам „Роснефти“, в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно».

Из-за статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“» нефтяная компания подала к РБК судебный иск о защите деловой репутации, потребовав 43 миллиарда рублей.

Через полчаса после публикации заявления РБК «Роснефть» объявила об отзыве иска.

14 мая РБК выпустил статью «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». В статье, основанной на материале «Интерфакса», говорилось, что ЧОП, принадлежащее «Росзарубежнефти», стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме — одном из крупнейших бывших активов «Роснефти» в Венесуэле. Заголовок у статьи позже был изменен на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП». В РБК тогда подчеркнули, что предыдущий заголовок был корректным, а новый появился, чтобы «отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке».

В 2016 году «Роснефть» требовала от РБК выплатить 3 миллиарда рублей за статью «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» и опровергнуть изложенные в ней сведения. В итоге суд удовлетворил иск только в части опровержения, а в присуждении компенсации отказал.