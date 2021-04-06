Учительница танцев из Москвы подала в суд на «Важные истории». Из-за статьи о покупке доли в Pirelli для «Роснефти»

Учительница танцев из Москвы Айя Белова подала в суд иск к изданию «Важные истории» из-за расследования «Танцовщица для „Роснефти“», в котором утверждалось, что в 2014 году для «Роснефти» купили долю в итальянском производителе шин Pirelli. Об иске сообщают «Важные истории».

В расследовании издания, вышедшем в феврале, утверждалось, что компания «Долгосрочные инвестиции», зарегистрированная на Айю Белову, в 2014 году создала в Люксембурге фирму Long Term Investments Luxembourg, а та, в свою очередь, купила 13% Pirelli для «Роснефти» за 553 миллиона евро.

В своем иске Айя Белова утверждает, что вышла из компании «Долгосрочные инвестиции» до сделки с Pirelli. «Важные истории» в своем расследовании настаивали, что Белова перестала быть учредителем фирмы в 2015 году. В публикации также говорилось, что сперва Белова ответила на звонок журналиста издания, пообещала перезвонить, а затем перестала брать трубку.

Айя Белова также подала иск к телеканалу «Дождь» из-за сюжета, в котором автор материала «Важных историй» Роман Шлейнов рассказывал о расследовании. Представители «Дождя» уточнили, что получили сразу три иска, связанных с «Роснефтью»: от телеканала требуют опровергнуть и удалить новости, написанные по публикациям издания «Важные истории» и агентства Bloomberg, а также мнение эксперта по нефтяному рынку Михаила Крутихина.

В своем исковом заявлении Белова потребовала, чтобы журналисты выпустили опровержение и заплатили один миллион рублей за судебные издержки.

В марте «Роснефть» подала в суд иск к автору расследования Роману Шлейнову. В компании утверждали, что «Роснефть» никогда не приобретала акции итальянского производителя Pirelli, но, как указывали «Важные истории», сообщения о сделке публиковали на сайте нефтяной компании.