Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, «Еврорадио» и израильского Девятого канала

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В России по решению Генпрокуратуры заблокированы сайты нескольких СМИ, в том числе белорусского «Еврорадио», израильского Девятого канала и эстонской газеты Postimees. Также под запрет попал сайт расследовательского проекта , сообщает Роскомсвобода.

Всего в список заблокированных сайтов добавились 32 позиции, включая сайт российской газеты «Новые известия». Ранее 16 марта стало известно о блокировке сайта .

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С начала войны в Украине в России под предлогом распространения ложной информации о действиях российских военных были заблокированы десятки сайтов независимых СМИ, включая «Эхо Москвы» и телеканал "Дождь", которые после этого прекратили работу.

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