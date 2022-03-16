Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, «Еврорадио» и израильского Девятого канала
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В России по решению Генпрокуратуры заблокированы сайты нескольких СМИ, в том числе белорусского «Еврорадио», израильского Девятого канала и эстонской газеты Postimees. Также под запрет попал сайт расследовательского проекта Bellingcat, сообщает Роскомсвобода.
Всего в список заблокированных сайтов добавились 32 позиции, включая сайт российской газеты «Новые известия». Ранее 16 марта стало известно о блокировке сайта «Кавказский узел».
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С начала войны в Украине в России под предлогом распространения ложной информации о действиях российских военных были заблокированы десятки сайтов независимых СМИ, включая «Эхо Москвы» и телеканал "Дождь", которые после этого прекратили работу.