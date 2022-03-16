В России заблокировали сайт «Кавказский узел»

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Издание утром 16 марта сообщило о блокировке в России. Как следует из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, решение принято по требованию Генпрокуратуры.

В издании отметили, что более 20 лет работали «не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать» читателей о событиях на Кавказе и юге России, и призвали скачать приложение «Кавказского узла», использовать VPN и подписаться на соцсети издания.

Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать вас о событиях в наших с вами регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное — быть с вами, дорогие читатели.

В России после начала войны в Украине заблокировали множество независимых СМИ под предлогом распространения ложной информации о «специальной военной операции». Некоторые издания в результате прекратили работу.

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