В России заблокировали сайт «Кавказский узел»
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Издание «Кавказский узел» утром 16 марта сообщило о блокировке в России. Как следует из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, решение принято по требованию Генпрокуратуры.
В издании отметили, что более 20 лет работали «не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать» читателей о событиях на Кавказе и юге России, и призвали скачать приложение «Кавказского узла», использовать VPN и подписаться на соцсети издания.
Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать вас о событиях в наших с вами регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное — быть с вами, дорогие читатели.
В России после начала войны в Украине заблокировали множество независимых СМИ под предлогом распространения ложной информации о «специальной военной операции». Некоторые издания в результате прекратили работу.