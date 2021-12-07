«Важные истории» были объявлены «иноагентом» за твит в поддержку «Медузы» и новости на сайте «Радио Свобода»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Минюст РФ разъяснил, на каких основаниях в реестр СМИ — «иностранных агентов» были включены . Об этом стало известно из официальных возражений ведомства, направленных в издание в рамках юридической процедуры оспаривания статуса.

Одним из оснований стал твит в поддержку «Медузы» с призывом поддержать донатом издание, потерявшее значительную часть доходов (в твите была ссылка на сайт «Медузы»). Вторым основанием оказались новости, которые по расследованиям «Важных историй» появлялись на сайтах и его региональных редакций, также признанных «иностранными агентами».

Также Минюст указал, что основная часть сотрудников редакции работает за пределами России — в Риге. «Важные истории» подчеркивают, что это не так и что 80% редакции живет и работает в Москве.

В ноябре стало известно, что за посты и репосты в поддержку «Медузы» и «иностранными агентами» были объявлены четверо бывших журналистов издания «Проект» (было признано «нежелательной организацией» в России и прекратило существование).

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