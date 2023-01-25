Война Триста тридцать шестой день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 января читайте здесь.

Главные новости:

«Русская служба Би-би-си» опубликовала список 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь при обстреле Макеевки.

CNN сообщил о планах властей России мобилизовать еще 200 тысяч человек. В Кремле это отрицают.

По данным СМИ, США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков Abrams. Как ожидается, президент США Джо Байден объявит о поставках 25 января.

В Украине погибли британские волонтеры 28-летний Крис Пэрри и 48-летний Эндрю Бэгшоу, подтвердил МИД Великобритании. 6 января они пропали под Соледаром, где тогда шли тяжелые бои.

Французская сеть спортивных товаров Decathlon начала поиск покупателей на свои активы в России, сообщают источники РБК.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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