Война Триста тридцать шестой день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 января читайте здесь.
Главные новости:
- «Русская служба Би-би-си» опубликовала список 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь при обстреле Макеевки.
- CNN сообщил о планах властей России мобилизовать еще 200 тысяч человек. В Кремле это отрицают.
- По данным СМИ, США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков Abrams. Как ожидается, президент США Джо Байден объявит о поставках 25 января.
- В Украине погибли британские волонтеры 28-летний Крис Пэрри и 48-летний Эндрю Бэгшоу, подтвердил МИД Великобритании. 6 января они пропали под Соледаром, где тогда шли тяжелые бои.
- Французская сеть спортивных товаров Decathlon начала поиск покупателей на свои активы в России, сообщают источники РБК.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Харьков
Всероссийский музей декоративного искусства в Москве убрал со своей выставки картину «День тельняшки» основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина. На ней изображены люди в тельняшках с транспарантом «Митьки никого не хотят победить!».
Руководство музея пояснило, что полотно изъяли из экспозиции «в связи с присутствием политического подтекста». На печатном баннере с репродукцией картины, также находившемся на выставке, надпись на транспаранте замазали несмываемой красной краской.
«Организаторы, извиняясь, мне позвонили, сказали: „Такое дело, извините, мы ничего поделать не могли“», — рассказал «Фонтанке» Дмитрий Шагин. По его словам, лозунг митьков с картины был придуман художником Владимиром Шинкаревым в 1984 году и никакого отношения к войне в Украине не имеет.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 26 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов из РСЗО.
- Российская армия несет многочисленные потери, но не прекращает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Роздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривное в Донецкой области.
- Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские колонии. В частности, в Краснодаре проходит активная вербовка таких людей в ЧВК Вганера.
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
- ВСУ сбили российские самолет Су-25, три вертолета Ка-52, три беспилотника «Орлан» и по одному дрону «Мерлин» и «Ланцет». Артиллерия и ракетные войска Украины поразили пункт управления противника и девять районов сосредоточения сил РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
CNN сообщил о планах Путина мобилизовать еще 200 тысяч человек. В Кремле назвали эту информацию недостоверной
CNN сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность провести еще одну волну мобилизации и призвать в армию до 200 тысяч человек. Об этом телеканалу сообщили американские и западные чиновники, знакомые с данными разведки. Источники предположили, что новая волна мобилизации будет «более тихой».
Высокопоставленный сотрудник западной разведки заявил CNN, что Путин еще не принял окончательное решение о проведении нового этапа мобилизации, потому что «он почти наверняка обеспокоен общественным резонансом и негативными экономическими последствиями».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию американского телеканала, пишет ТАСС.
Как отмечает государственное агентство, у Пескова спросили, является ли материал CNN «настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему». Представитель Кремля ответил: «Да. Является».
Считается, что введенный в декабре ценовой потолок на российскую нефть прекрасно работает: нефть продается со значительным дисконтом, а доходы российского бюджета падают. Однако условия и механизмы поставок нынешним покупателям существенно отличаются от условий экспорта в Европу. Если раньше цена в реальных контрактах была достаточно прозрачной, то теперь возможности для независимых оценок сократились. Неизвестны и обоснованные расценки доставки сырья. Поэтому нельзя исключать, что на деле скидки вовсе не такие большие, а низкая цена в контрактах может быть выгодна как российским поставщикам, так и российскому правительству.
«Медуза» публикует текст независимого аналитика Сергея Вакуленко с разрешения проекта Re:Russia — экспертной и дискуссионной площадки для обсуждения ключевых вопросов российской политики, экономики и социальной жизни.
Россия создаст больше 20 исправительных колоний в аннексированных регионах Украины
Федеральной службе исполнения наказаний поручено создать 24 исправительных колонии в регионах Украины, аннексированных после начала полномасштабной войны. Об этом говорится в распоряжении правительства России, на которое обратила внимание «Парламентская газета».
В самопровозглашенной ДНР планируется создать 12 исправительных колоний, в ЛНР — семь, на территории аннексированной части Херсонской области — три, в аннексированной части Запорожской области — две (и одну колонию-поселение).
По данным ФСИН на ноябрь 2022 года, всего на территории России действовали 626 исправительных колоний — то есть, в среднем, примерно по семь колоний на один регион.
«Русская служба Би-би-си» опубликовала поименный список российских военных, погибших в ночь на 1 января при ударе ВСУ по зданию ПТУ в аннексированной Макеевке Донецкой области Украины.
На основании открытых данных, предоставленных российской стороной, издание установило личности 92 военных, погибших в Макеевке. «Би-би-си» отмечает, что этот список может быть неполным.
Представленный поименный список во многом совпадает со списком погибших, который ведет издание «Idel.Реалии» (в нем указаны 83 фамилии).
Большая часть погибших — мобилизованные из Самарской области. Самому молодому из них было 22 года, самому старшему — 48 лет, отмечает «Русская служба Би-би-си».
Главные новости последних часов:
- По данным СМИ, США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков Abrams. Как ожидается, президент США Джо Байден объявит о поставках 25 января.
- В Украине погибли британские волонтеры 28-летний Крис Пэрри и 48-летний Эндрю Бэгшоу, подтвердил МИД Великобритании. 6 января они пропали под Соледаром, где тогда шли тяжелые бои.
- Президент Украины Владимир Зеленский одобрил поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность военнослужащих в условиях военного положения или боевой обстановке. Документ критиковали правозащитники.
- Французская сеть спортивных товаров Decathlon начала поиск покупателей на свои активы в России, сообщают источники РБК. После вторжения РФ в Украину и последовавших санкций сеть приостановила поставки на российский рынок и закрыла все местные магазины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил миллион долларов в наследство и отдал его на нужды украинской армии, пишет The New York Times.
- Пентагон планирует в течение двух лет увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% — с довоенных 14 тысяч снарядов в месяц до 90 тысяч снарядов. Таким образом, сообщает The New York Times, Минобороны США намерено восполнить дефицит снарядов, вызванный войной в Украине и создать запасы на случай будущих конфликтов.
Здравствуйте. Начинается 336-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет трансляцию, в которой будет следить за всеми важными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.