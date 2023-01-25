ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного культурного наследия

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение включить исторический центр Одессы в список всемирного культурного наследия и список всемирного наследия под угрозой.

Включить исторический центр Одессы в этот список в октябре попросил ЮНЕСКО президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив организацию за деятельность на территории Украины в рамках своего мандата и призвав к «расширению совместных усилий» по защите культурного наследия страны.

Принимая заявку, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, тогда подчеркнула, что «эта инициатива свидетельствует о доверии к механизмам защиты ЮНЕСКО». Включение исторического центра Одессы в список всемирного наследия, заявила она, означало бы признание исключительной универсальной ценности этого культурного достояния.