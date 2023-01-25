«Живем в полной антисанитарии, лечимся своими силами». Мобилизованные из Новосибирской области рассказали, что их полк расформировали, а их бросили без довольствия

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Группа мобилизованных записала видеообращение, в котором заявила, что их полк 1439 из Новосибирской области расформировали, а их самих не приписали ни к какой воинской части. Из-за этого с конца 2022 года, говорится в обращении, которое публикует «Осторожно, новости», мобилизованные не получают довольствие, вынуждены сами покупать еду и продукты.

Мобилизованные живут в заброшенном здании, где было снято видео. «Живем в полной антисанитарии, лечимся своими силами», — говорится в обращении.

Также мобилизованные утверждают, что им обещали службу в теробороне, а в итоге без какой-либо подготовки и экипировки отправили на фронт. По их словам, всего за двое суток они потеряли двух сослуживцев, еще 19 солдат оказались среди раненых. Мобилизованные просят отправить их назад в Россию, «пока не случилось еще более худших последствий».

Ранее неоднократно появлялись сообщения, что мобилизованных отправляют в зону боев без надлежащей подготовки, без защиты и фактически без оружия. Об этом, в частности рассказывали в обращениях и сами мобилизованные, и их родственники.

Читайте также

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными

Читайте также

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными