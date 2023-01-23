В Норвегии задержали и доставили в центр для иммигрантов бывшего наемника ЧВК Вагнера Андрея Медведева. Он опасается, что его депортируют в Россию

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Полиция Норвегии задержала бывшего наемника Андрея Медведева, который сбежал из России и попросил у норвежских властей политического убежища. Об этом сообщает NRK.

По данным издания, Медведева отправили в центр содержания иммигрантов в Трандуме. До этого он жил по «секретному» адресу в районе Осло.

Власти Норвегии подтвердили, что Медведев был задержан по местному закону об иммиграции. Рассматривается вопрос о том, чтобы доставить его под стражу, сообщили NRK в иммиграционной службе полиции страны.

Адвокат Брюньульф Риснес сообщил, что Медведев был задержан вечером 22 января. При этом он отметил, что его подзащитного не подозревают в каком-либо правонарушении.

В беседе с The Guardian Риснес рассказал, что задержание произошло из-за разногласий между полицией Норвегии и Медведевым по условиям проживания россиянина на конспиративной квартире, где он находился с момента прибытия в страну.

«Он оставался на добровольных началах на конспиративной квартире. Если он отказывается быть там, они должны либо отпустить его, либо задержать», — сказал Риснес. Сам Медведев заявил The Guardian, что опасается депортации.

Правозащитникам проекта Gulagu.net бывший наемник сообщил, что днем 22 января «сотрудники службы безопасности некой службы», охранявшие Медведева в коттедже в пригороде Осло, вывезли его к реке. Там ему предложили сесть в катер, доплыть до необитаемого острова и там «погулять». Медведев, по его словам, испугался, что его передадут властям России или ЧВК Вагнера, и отказался садиться в катер.

Медведева вернули в коттедж и не дали ему поговорить с основателем Gulagu.net , из-за чего у бывшего наемника произошел спор с охраной.

В интервью с Gulagu.net Медведев пожаловался на условия содержания в доме, где он находится «как заложник». По его словам, ему не дают гулять вокруг дома, выходить покурить на балкон, запретили закрывать двери в ванную, когда он принимает душ, а также забрали у него всю кухонную утварь.

Как утверждает Медведев, вечером 22 января он сообщил охранникам, что не согласен с ограничениями и условиями содержания. После этого бывшего наемника задержали и доставили в пустой блок миграционного центра. По словам Медведева, один из сотрудников правоохранительных органов Норвегии сообщил, что при отказе от условий содержания его депортируют в Россию.

Андрей Медведев называет себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК Вагнера. Он утверждает, что под его началом, среди прочих, служил заключенный . В интервью изданию бывший вагнеровец рассказал, что ему известно о десяти случаях, когда в ЧВК убивали собственных наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях. В середине января Медведев незаконно перешел границу с Норвегией и запросил у властей страны политическое убежище.

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