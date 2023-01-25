Двое жителей Чукотки бежали в США после объявления мобилизации. Они добрались до Аляски на лодке, пережив шторм The Economist поговорил с ними. Вот их история

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Деревня Гэмбелл на острове Святого Лаврентия 176th Wing Alaska Air National Guard

Власти США освободили из-под стражи двух граждан России по имени Сергей и Максим (их фамилии не раскрываются), которые добрались с Чукотки до Аляски на лодке, спасаясь от мобилизации. Об этом рассказал журнал The Economist, поговоривший с россиянами.

Сергей и Максим приплыли в США из чукотского поселка Эгвекинот, который расположен на берегу одноименной бухты и где живут около трех тысяч человек. Они подружились еще подростками, оба не любили нынешнюю российскую власть и считали вторжение в Украину преступным. Максим, как пишет The Economist, свои политические взгляды не проявлял, а Сергей не стеснялся публично говорить о воровстве денег на строительстве дорог (в России он занимался перевозками) и спрашивать бюджетников про их отношение к войне.

В июне 2022 года Сергея задержали и допросили — в том числе о том, связан ли он с оппозиционером Алексеем Навальным (Сергей утверждает, что нет). В августе ему предъявили обвинения в экстремизме и запретили покидать Эгвекинот. С тех пор он уже однажды пытался сбежать на Аляску на шхуне, но вынужден был повернуть назад из-за сильного ветра.

26 сентября — через пять дней после объявления в России мобилизации — в дверь Сергея постучали. Он увидел в окно мужчину и женщину в военной форме и не стал открывать. Вместо этого позвонил Максиму и попросил его приехать. Максим догадался, в чем дело. Тем утром к нему домой тоже приходили люди в военной форме, и он тоже не открыл им дверь.

Когда они встретились, Сергей предложил радикальное решение: переплыть Берингово море на рыбацкой лодке Максима (четыре метра в длину, с подвесным мотором), добраться до Аляски и попросить убежища у американских властей. Максим согласился. По его словам, единственной альтернативой ему казалась лишь гибель в Украине.

Друзья собрались в дорогу за три дня. Об этом не знал никто, кроме одной из дочерей Сергея, жившей в Омске. Сам Сергей каждый день ждал нового стука в дверь и перебирал в уме, не выдал ли он себя в каком-нибудь из разговоров. Справляться с тревогой он пытался с помощью алкоголя, пишет The Economist.

Плавание началось 29 сентября. Первые дни друзья шли вдоль побережья Чукотки, ночуя сначала у родственников Максима и знакомых Сергея, а затем в палатке. Если их спрашивали, куда они направляются, они отвечали, что ищут мертвых моржей, чтобы продать их бивни. Они выключили телефоны, чтобы повысить свои шансы миновать пограничников. Но те им не препятствовали и, как показалось Сергею и Максиму, вообще не обратили на них внимания.

Когда до места назначения оставалось примерно 30 километров, россияне попали в шторм. За три дня до этого они уже встретили бурю и направились назад к чукотскому берегу, где несколько дней пережидали непогоду. В этот раз они разворачиваться не стали. Их лодка стала набирать воду, но все обошлось. 4 октября друзья высадились в деревушке Гэмбелл на острове Святого Лаврентия, относящемся к штату Аляска. Они преодолели по морю около 500 километров.

Местные жители сначала приняли двух людей в камуфляжной форме за русских солдат. Но Сергей и Максим с помощью Google Translate объяснили, что просят политического убежища. Жители отреагировали благодушно, россиянам принесли сок и пиццу. Но прибывшая на место полиция объясняла, что они будут задержаны. На следующий день сотрудники иммиграционной и таможенной службы забрали Максима и Сергея, отправив их сначала в Анкоридж, а затем в город Такома в штате Вашингтон.

Россияне, не ожидавшие, что их задержат после прибытия в США, провели в изоляторе больше трех месяцев; они жили в общей камере на 70 человек. Сергея освободили под залог 13 января, Максима — 18 января. Залог внес украинский священник из Такомы, он же предоставляет им жилье. Россияне надеются, что через пару месяцев они официально смогут работать. У Сергея, как пишет The Economist, уже есть бизнес-идея: увидев множество пластиковых и алюминиевых отходов в Такоме, он задумался над схемой их переработки. Максим же пока хочет лишь вернуть свою лодку.

О том, что на американском острове Святого Лаврентия задержали двух россиян, стало известно еще в начале октября 2022 года. В ноябре американское издание Politico писало со ссылкой на их адвоката, что их содержат в условиях, близких к тюремным. Politico также сообщило, что контакты украинского священника Романа Митина (The Economist в своей статье не называет его имени) Сергею и Максиму дал житель Гэмбелла, возле дома которого они высадились.

В свою очередь агентство РИА Новости вскоре после задержания россиян писало со ссылкой на источник, что жители Чукотки якобы решили бежать в США не от мобилизации, а чтобы «уйти от ответственности за определенные действия на территории РФ». По словам собеседника агентства, у обоих мужчин были финансовые проблемы в России, а один из них к тому же находился под следствием по подозрению в хранении наркотиков.