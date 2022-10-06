На Аляске задержали россиян, прибывших на лодке с Чукотки. Местным жителям они сообщили, что сбежали от службы в армии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

На острове Святого Лаврентия, относящемся к штату Аляска, задержали двух россиян, которые, по их словам, пришли на лодке с Чукотки.

Как пишет Alaskaʼs News Source, россияне высадились на острове во вторник, 4 октября. Они сообщили местным жителям, что пришли на лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке, который от острова Святого Лаврентия отделяет примерно 500 километров по морю. По словам местных жителей, россияне сообщили им, что бегут от службы в армии.

Людей, высадившихся на острове Святого Лаврентия, задержали. Сначала они находились в городе Гэмбелл на острове, а затем их отправили в Анкоридж — крупнейший город Аляски. Там ими занялись представители федеральных властей, которым, в частности, предстоит определить, не нарушили ли россияне правила пересечения границы США и имеют ли они право находиться в стране.

Губернатор Аляски Майк Данливи, в свою очередь, заявил, что, по имеющимся данным, речь идет о единичном случае. Власти штата, по его словам, не ждут постоянного потока мигрантов из России.

После того, как 21 сентября в России была объявлена «частичная мобилизация», значительно выросло число людей, уезжающих из страны. На наземных границах образовались очереди, а билеты на авиарейсы, в первую очередь, в ближайшие безвизовые страны, были раскуплены.