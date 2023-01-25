Спикер Госдумы поручил разработать законопроект об уголовной ответственности за «дискредитацию» участников боевых действий. Об этом просил Евгений Пригожин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил «в срочном порядке изучить вопрос» о введении уголовной ответственности «за дискредитацию участников боевых действий».

Соответствующее поручение главам комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, сообщается на сайте Госдумы, было отдано после того, как Володин рассмотрел обращение руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Ранее, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента, Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК Вагнера — герои, и отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий.

В действующей редакции УК РФ есть статья 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Она предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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