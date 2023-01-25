Путин внес изменения в основы государственной культурной политики. Теперь в ее задачи входит «защита общества от внешней идейно-ценностной экспансии»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь к принципам государственной культурной политики отнесены, в том числе, создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины. Также государство будет поддерживать культурную деятельность, направленную на «защиту исторической правды».

В задачи культурной политики теперь внесены защита русского языка и «противодействие излишнему использованию иностранной лексики», а также защита российского общества от «внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».

В документе отмечается, что изменения в него вносятся из-за того, что «ряд недружественных государств» и организаций ведут деятельность, «направленную на подрыв культурного суверенитета РФ».

Основы государственной культурной политики впервые были утверждены указом Путина в 2014 году. Это базовый документ, на основе которого разрабатываются нормативные акты, регулирующие культурную жизнь в России.

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