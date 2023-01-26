WSJ: США потребовали от Турции запретить российским авиакомпаниям полеты в страну на американских лайнерах

Власти США пытаются повлиять на Турцию, чтобы страна запретила полеты российских авиакомпаний в страну и из нее на самолетах американского производства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким структурам грозят последствия, если они продолжат предоставлять услуги российским и белорусским авиакомпаниям, выполняющим полеты на самолетах американского производства, в нарушение санкций, говорят собеседники издания. Среди таких последствий газета называет тюремное заключение, штрафы и потерю экспортных привилегий.

По словам источников The Wall Street Journal, такое сообщение турецким чиновникам передала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер во время декабрьского визита в Турцию.

Предупреждение Турции — ключевой тест стратегии США и их союзников по изоляции России в долгосрочной перспективе, а также проверка того, сможет ли Москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран за пределами Запада, отмечает The Wall Street Journal.

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После полномасштабного российского вторжения в Украину США и их союзники ввели санкции против РФ, которые в том числе затронули авиаотрасль. Среди прочего, самолеты, произведенные в США или имеющие более 25% запчастей американского производства, для полетов в Россию и Беларусь должны получать лицензию.

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