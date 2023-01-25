Олаф Шольц официально объявил о передаче Украине танков Leopard. Киев начнет получать их через три месяца

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил намерение начать поставки немецких танков Leopard Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на текст обращения Шольца к парламенту.

Берлин предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в качестве «первого шага», а также разрешит другим странам начать поставки этих машин. В общей сложности Германия и страны-союзницы договорились передать Украине 112 танков Leopard, что составляет два танковых батальона.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые немецкие танки могут прибыть в Украину в течение трех месяцев. При этом очередное российское наступление, как отмечает Bloomberg, ожидается уже в следующем месяце.

По неофициальным данным, 25 января президент США Джо Байден также должен объявить о передаче Украине американских танков Abrams. Американские и немецкие СМИ писали, что это было условием Германии, чтобы начать поставки Leopard.

Согласно информации Reuters, США могут передать Украине около 30 Abrams. По данным ABC, речь идет о 30-50 танках, при этом власти США будут заказывать их у производителя, что означает, что поставка машин может затянуться более чем на год.

Киев давно просил у западных союзников танки. Обсуждение этой темы активизировалось в начале 2023 года, перед годовщиной войны и на фоне предупреждений Украины о новом наступлении, которое Россия якобы планирует начать к весне.

Власти Германии медлили с разрешением на поставки Киеву Leopard, из-за чего столкнулись с давлением со стороны стран-союзниц. В частности, Польша, которая заявила о готовности передать Украине находящиеся у нее Leopard, допускала, что сделает это и без согласия Германии.

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