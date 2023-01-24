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Белый дом склоняется к тому, чтобы передать украинской армии американские танки Abrams, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из Вашингтона.

Этот шаг направлен на то, чтобы Берлин решился на поставку Киеву немецких танков Leopard 2 с собственных складов, а также согласовал намерение других европейских стран, на вооружении которых находятся Leopard, передать эти танки Украине.

На прошлой неделе Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal сообщили со ссылкой на источники, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену о готовности предоставить Украине Leopard лишь при условии поставки Abrams.

По информации The Wall Street Journal, США могут объявить о поставках Abrams уже на этой неделе. Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне, речь может идти о передаче 10 танков.

Ранее американские военные публично отвергали возможность поставки Abrams ВСУ, заявляя, что эти танки слишком сложны в использовании и ремонте.

Киев давно просит, чтобы западные страны передали ВСУ танки, в том числе немецкие Leopard 2. 20 января страны-союзницы Украины обсуждали поставки танков на встрече на базе Рамштайн, но не смогли договориться.

После этого в Польше, которая согласна передать Украине свои Leopard 2, но не может сделать это без согласия Германии, заявили, что готовы создать «меньшую коалицию» для поддержки Украины.

22 января МИД ФРГ заявил, что Германия не станет препятствовать третьим странам, если те решат поставить Leopard 2 Украине. «На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы бы не стали стоять на пути», — сказала глава ведомства Анналена Бербок.

24 января Польша объявила, что официально запросила согласие Германии на передачу Leopard 2 Украине. По информации Bloomberg, Берлин выдаст разрешение уже 25 января.

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