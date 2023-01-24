Der Spiegel: Германия передаст Украине танки Leopard

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Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом пишет Der Spiegel без ссылок на источники. Официального подтверждения этому пока нет.

По данным издания, речь идет о передаче как минимум одной танков Leopard 2A6 со складов бундесвера.

Германия также готова дать согласие на то, чтобы Украина получила танки Leopard, стоящие на вооружении у других европейских стран.

Киев давно просил у западных союзников танки. Обсуждение этой темы активизировалось в начале 2023 года, перед годовщиной войны и на фоне предупреждений Украины о новом наступлении, которое Россия якобы планирует весной.

На прошлой неделе Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов предоставить Украине Leopard лишь при условии поставки американских танков Abrams. Ранее Вашингтон отказывался их поставлять.

Власти Германии подверглись давлению из-за промедления с передачей танков. Польша, которая согласилась передать Украине свои Leopard 2, но не могла сделать это без согласия Германии, публично допустила создание «меньшей коалиции» для поддержки Украины.

22 января МИД ФРГ заявил, что Германия не станет препятствовать третьим странам, если те решат поставить Leopard 2 Украине. 24 января Польша объявила, что официально запросила согласие Германии на передачу Leopard 2 Украине.

В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом склоняется к тому, чтобы отправить в Украину танки Abrams и таким образом добиться от Германии согласия на отправку Leopard. По данным издания, о поставках Abrams может быть объявлено уже на этой неделе.

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