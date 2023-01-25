Байден официально анонсировал поставки танков Abrams Украине

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США поставят 31 танк Abrams Украине. Об этом официально заявил президент Джо Байден.

По словам Байдена, танки помогут ВСУ «лучше маневрировать на открытой местности».

Президент США также поблагодарил Германию за решение передать Киеву танки Leopard. Он подчеркнул, что это в очередной раз показало единство союзников Украины и тщетность попыток России их разобщить.

Представители Белого дома позже уточнили, что танки будут поставлены лишь через несколько месяцев.

Украина просила западные страны поставить ей танки уже много месяцев. Долгое время те отказывались, опасаясь, это может привести к эскалации конфликта.

Германия объявила о поставке танков Leopard ранее 25 января. До этого Берлин медлил с этим решением, из-за чего подвергся критике со стороны других западных стран.

Подкаст «Что случилось» о поставках западных танков

Все эпизоды Украина говорит, что для победы над Россией ей нужны танки — и Запад наконец-то обещает их дать. Но достаточно ли этих танков, чтобы изменить ход войны? 00:00 45:39