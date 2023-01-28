По всей России перестали оформлять десятилетние загранпаспорта. В Москве говорят, что выдают документы «в обычном режиме»

Биометрические заграничные паспорта граждан РФ в Московской типографии — филиале АО «Гознак». 5 сентября 2018 года Станислав Красильников / ТАСС

В разных городах России временно прекратили оформлять биометрические заграничные паспорта, действующие в течение 10 лет. Эту информацию региональным СМИ подтвердили в управлениях МВД России в Тверской и Оренбургской областях. Изготовление заграничных паспортов нового поколения приостановили 20 января, сообщила Sota, ссылаясь на ответ управления МВД по Амурской области, который получил родственник одного из журналистов издания.

«В связи с поступившей информацией из АО „Гознак“ изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — сказано в сообщении полиции Тверской области, которое цитирует агентство ТИА.

О том, что оформление биометрических загранпаспортов, возможно, возобновят в середине марта, изданию «Урал56.ру» сообщили в отделе по вопросам миграции Орска. При этом в МВД Чувашии сказали, что процесс изготовления паспортов увеличился «на неопределенный срок», следует из ответа республиканского управления МВД, которое опубликовала «Сирена».

В МВД по Камчатскому краю сообщили, что загранпаспорта нового поколения не выдают в двух миграционных отделах, а в остальных отделах и МФЦ продолжают принимать документы (выдают ли в них паспорта, из заявления МВД не ясно).

В региональных управлениях МВД рекомендовали россиянам «в случае срочной необходимости выезда за пределы РФ» оформлять загранпаспорта старого образца сроком на пять лет.

Неназванный житель Москвы сообщил ТАСС, что в центре госуслуг «Мои документы» в Крюкове отказались принять его заявление на оформление десятилетнего загранпаспорта «ввиду отсутствия чипов». «Заявления на такие паспорта не принимаются минимум до 31 марта, а ближайшая дата получения загранпаспорта сроком действия на 10 лет — в мае», — приводит агентство слова сотрудника центра «Мои документы».

В пресс-службе центра госуслуг «Мои документы» в Москве это отрицают. В организации заявили ТАСС, что «в обычном режиме» принимают заявления на оформление биометрических паспортов через , а сотрудники продолжают выдавать готовые документы. С начала года в центрах госуслуг выдали более двух тысяч загранпаспортов, оформленных с помощью криптобиокабины, отметили в центре.

Криптобиокабина Ростех

В августе 2022 года в российских консульствах за рубежом временно прекратили принимать документы на биометрические загранпаспорта из-за необходимости «переформатирования электронного носителя», говорили в МИД России. «Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему», — объясняла случившееся официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце сентября оформление паспортов нового поколения возобновили.

С января по октябрь 2022 года (более поздних данных нет), согласно статистике МВД, в России оформили почти 4,35 миллиона заграничных паспортов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщал РБК. Это также больше, чем за такие же периоды в 2020-м и допандемийном 2019 году.

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