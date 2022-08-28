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«Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом». Мария Захарова — о приостановке оформления биометрических паспортов

Источник: ТАСС

Прекращение выдачи биометрических загранпаспортов с 10-летним сроком действия является исключительно временной технической мерой. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему — не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», — цитирует ее слова ТАСС.

Захарова добавила, что обычные загранпаспорта сроком на пять лет выдаются в прежнем режиме: «Ни на день не прерывалась работа по их оформлению и выдаче».

26 августа консульский департамент МИД РФ объявил о прекращении приема заявлений на паспорта нового поколения сроком действия 10 лет. В ведомстве сказали, что эта мера связана с необходимостью переформатирования электронного носителя. 

В июне правительство РФ заморозило проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин этому называли дефицит чипов, с которым Россия столкнулась на фоне санкций из-за войны в Украине.