Оксимирона оштрафовали на 70 тысяч рублей за «призывы к сепаратизму» в песне «Ойда»

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Октябрьский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 70 тысяч рублей рэперу (Мирон Федоров) в рамках административного дела о призывах к нарушению территориальной целостности РФ, сообщает издание «Бумага».

Ранее на рэпера пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, усмотревшая признаки экстремизма в композиции «Ойда» — из-за строчки . Она считает, что в песне содержатся «призывы отделить Санкт-Петербург от России».

9 января в Октябрьском суде было назначено заседание по иску прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга, требующей запретить песню «Ойда» на территории России и ограничить к ней доступ в стриминговых сервисах. Никто из ответчиков, включая самого рэпера и медиаплатформы «ВКонтакте», «Яндекс» и «Звук», на заседание не явился. В итоге его перенесли на 7 февраля.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Поводом к административному делу послужил антивоенный пост во «ВКонтакте», который рэпер опубликовал в день начала российского вторжения в Украину.