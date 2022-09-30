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«Ни себе, ни пацанам. Сделано в России» Оксимирон выпустил новый трек. Послушайте его прямо сейчас

Источник: Meduza

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) 30 сентября представил свой новый трек «Сделано в России». Это уже третья работа Оксимирона за последние недели — ранее он выпустил клип на песню «Ойда», а также трек «Табак» в рамках своего нового проекта «Переучет». Рэпер, после начала войны уехавший из России и давший серию концертов за рубежом в поддержку украинских беженцев, в сентябре вернулся в Санкт-Петербург.

OXXXYMIRON — Сделано в России (2022)
oxxxymironofficial

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