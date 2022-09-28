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«Может лучше, что они уезжают? Зачем они здесь? Потребители, предатели» Посмотрите, как в Госдуме говорят о россиянах, покинувших страну после объявления мобилизации
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