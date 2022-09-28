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«Может лучше, что они уезжают? Зачем они здесь? Потребители, предатели» Посмотрите, как в Госдуме говорят о россиянах, покинувших страну после объявления мобилизации

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что те, кто уезжает из России после объявленной мобилизации, — «потребители и предатели». «Может лучше, что они уезжают? Зачем они здесь? В ситуации, когда страна столкнулась с вызовами?» — сказал Володин. Спикер Госдумы заявил, что на границе Грузии россиян заставляют подписывать документ о признании российской оккупации части этой страны. Подписавшие такой документ, по его словам, «совершили многократно преступление перед своей страной, народом» и, если они решат вернуться назад в Россию, их ждет наказание. Также Володин сказал, что власти России составляют списки «всех тех, кто стоит на выезд сейчас».
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