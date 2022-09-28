Володин: власти России составляют списки выезжающих из страны

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Власти России на границах составляют списки выезжающих граждан. Об этом на заседании Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?

Володин не уточнил, с какой целью составляются списки.

Ранее 28 сентября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов напомнил, что граждане, уехавшие после объявления мобилизации, могут вернуться в любой момент «без правовых последствий». «Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших деру не избежать», — отметил он.

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