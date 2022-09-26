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Непростой период. Мир вообще перевернулся, можно сказать. Люди понимают. Есть разные люди. И здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий — у нас в 2020 году, в России сейчас, да и у нас, — который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Тут я наблюдаю — у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году . Просятся назад. Большинство просят: «Заберите назад». И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Извините, что я в открытую это говорю. Так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как там было с большевистской революцией и после нее. Ситуация ведь не та.

Это фрагмент выступления Александра Лукашенко в начале встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Начало встречи транслировали в эфире телеканала «Россия 24».

Как россияне бегут из страны

На границе России с Грузией, Финляндией и Казахстаном возникли многокилометровые очереди. Уезжающих спрашивают о службе в армии

Как россияне бегут из страны

На границе России с Грузией, Финляндией и Казахстаном возникли многокилометровые очереди. Уезжающих спрашивают о службе в армии

Фото на обложке: Гавриил Григоров / ТАСС