На Оксимирона после доноса Екатерины Мизулиной завели административное дело из-за песни «Ойда»

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Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила административное дело в отношении рэпера (Мирон Федоров) о призывах к нарушению территориальной целостности РФ (часть 2 статьи 20.3.2 КоАП, наказывается штрафом до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей).

Дело инициировали после жалобы , усмотревшей признаки экстремизма в композиции рэпера «Ойда». Как утверждала глава организации Екатерина Мизулина, эта песня «содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России».

После проверки эксперты подтвердили наличие в тексте песни «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга», цитирует ТАСС заключение прокуратуры.

Ведомство потребовало через суд признать композицию «Ойда» запрещенной к распространению на территории России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

В клипе на песню «Ойда», который вышел 16 сентября, Оксимирон в конце произносит фразу «Ингрия будет свободной». Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима «Свободная Ингрия» приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его используют скорее в шутливом ключе.

25 октября Замоскворецкий суд Москвы объявил «экстремистской» песню Оксимирона «Последний звонок». Как утверждали представители прокуратуры, в этом треке содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма». В начале октября Оксимирон получил статус «иноагента».