«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России». Дочь Елены Мизулиной написала донос на Оксимирона

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Глава Екатерина Мизулина заявила, что потребует от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда» рэпера .

«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — написала Мизулина в своем телеграм-канале. При этом она считает, что и самого исполнителя следует проверить «на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».

Вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против , сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов — бить по межнациональной повестке? Получил наказ?

Государство должно быть активнее в борьбе с внедренными в нашу культуру и общественную жизнь провокаторами. Песня признана экстремистской — почему сразу не включать исполнителя в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга? Пусть блокируют все счета. Пусть исполнитель понимает, что засорять мозги подростков и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя.

25 октября Замоскворецкий суд Москвы объявил «экстремистской» песню Оксимирона «Последний звонок». Как утверждали представители прокуратуры, в этом треке содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма». В начале октября Оксимирон получил статус «иноагента».

16 сентября рэпер выпустил клип «Ойда», в конце которого он произносит фразу «Ингрия будет свободной». Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима «Свободная Ингрия» приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его скорее используют в шутливом ключе.