«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России». Дочь Елены Мизулиной написала донос на Оксимирона
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что потребует от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда» рэпера Оксимирона.
«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — написала Мизулина в своем телеграм-канале. При этом она считает, что и самого исполнителя следует проверить «на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».
Вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов — бить по межнациональной повестке? Получил наказ?
Государство должно быть активнее в борьбе с внедренными в нашу культуру и общественную жизнь провокаторами. Песня признана экстремистской — почему сразу не включать исполнителя в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга? Пусть блокируют все счета. Пусть исполнитель понимает, что засорять мозги подростков и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя.
25 октября Замоскворецкий суд Москвы объявил «экстремистской» песню Оксимирона «Последний звонок». Как утверждали представители прокуратуры, в этом треке содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма». В начале октября Оксимирон получил статус «иноагента».
16 сентября рэпер выпустил клип «Ойда», в конце которого он произносит фразу «Ингрия будет свободной». Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима «Свободная Ингрия» приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его скорее используют в шутливом ключе.