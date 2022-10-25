Суд объявил «экстремистской» песню Оксимирона «Последний звонок»
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Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск городской прокуратуры и объявил «экстремистской» песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя прокуратуры Москвы, в песне содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма». «Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», — заключила представитель истца.
Сам Оксимирон или его представители на заседание не явились. В суде было сказано, что повестку отправили надлежащим образом, но она не была получена ответчиком.
Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. О том, что прокуратура Москвы потребовала присвоить ей статус экстремистского материала, стало известно в конце августа.
В начале октября Оксимирон получил статус «иноагента».
В интернете встречаются неофициальные клипы на композицию «Последний звонок» с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу «Колумбайн».
В 2018 году на песню жаловалась активистка Евгения Чудновец, заявляя, что она могла спровоцировать нападение на керченский колледж. Вскоре Роскомнадзор заблокировал более 800 копий ролика «Последний звонок» в соцсетях.