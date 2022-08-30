Прокуратура потребовала признать экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». В ней нашли «оправдание идеологии насилия»

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Прокуратура Москвы заявила, что ее иск о признании экстремистскими произведений рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) касается только одной песни.

«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — говорится на сайте ведомства.

В пресс-релизе не упоминается имя самого исполнителя, но в комментарии РИА Новости глава пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила, что речь идет об Оксимироне и тексте лишь одной из его композиций.

Как заявил агентству неназванный источник в правоохранительных органах, претензии прокуратуры касаются песни «Последний звонок» и видеороликов на нее, размещенных в интернете.

29 августа стало известно, что в Замоскворецкий суд поступило исковое заявление от исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенков, который потребовал «в интересах РФ» признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона. Дата заседания пока не назначена.

Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. В интернете встречаются неофициальные клипы на эту композицию с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу .

Ранее на песню уже жаловались общественные активисты, считая, что она могла спровоцировать , в результате которого погибли 20 человек.

В октябре 2018 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал более 860 копий ролика «Последний звонок» в YouTube, , «ВКонтакте» и «Одноклассниках».