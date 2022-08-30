Прокуратура потребовала признать экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». В ней нашли «оправдание идеологии насилия»
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Прокуратура Москвы заявила, что ее иск о признании экстремистскими произведений рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) касается только одной песни.
«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — говорится на сайте ведомства.
В пресс-релизе не упоминается имя самого исполнителя, но в комментарии РИА Новости глава пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила, что речь идет об Оксимироне и тексте лишь одной из его композиций.
Как заявил агентству неназванный источник в правоохранительных органах, претензии прокуратуры касаются песни «Последний звонок» и видеороликов на нее, размещенных в интернете.
29 августа стало известно, что в Замоскворецкий суд поступило исковое заявление от исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенков, который потребовал «в интересах РФ» признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона. Дата заседания пока не назначена.
Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. В интернете встречаются неофициальные клипы на эту композицию с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу «Колумбайн».
Ранее на песню уже жаловались общественные активисты, считая, что она могла спровоцировать нападение на керченский колледж, в результате которого погибли 20 человек.
В октябре 2018 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал более 860 копий ролика «Последний звонок» в YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».