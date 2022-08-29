Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Оксимирона

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Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров). Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил соответствующий административный иск.

«В качестве исковых требований значится признание экстремистскими информационных материалов, распространяемых посредством сети „Интернет“», — сказали в суде.

Там не уточнили, какие именно материалы прокурор хочет признать экстремистскими и почему. Дата заседания по иску пока не назначена.

Ранее об иске написала со ссылкой на карточку дела на сайте Замоскворецкого суда. Согласно ей, иск поступил в суд 29 августа, ответчиком по нему значится Федоров М. Я.

Оксимирон выступил против вторжения России в Украину. После начала войны он уехал из России и провел серию благотворительных концертов в пользу Украины «Russians Against War».

В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Оксимирон сыграл одну из главных ролей. Кроме того, по данным «Фонтанки», рэпер попал в «список запрещенных артистов», который якобы распространили среди российских музыкальных промоутеров.