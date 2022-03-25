Выход экранизации романа Пелевина «Ампир V» отложили за неделю до премьеры. Одну из главных ролей в фильме сыграл Оксимирон, выступивший против войны

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Кинокомпания «Вольга» объявила, что фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта. Прокатчик пообещал сообщить новую дату выхода картины позже.

Причину отмены премьеры в кинокомпании не уточнили. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», министерство культуры России не выдало фильму прокатное удостоверение. Ведомство пока ситуацию не комментировало.

«Ампир V» — экранизация восьмого романа Виктора Пелевина «Empire V», где рассказывается, как молодой москвич Роман Шторкин становится одним из вампиров, которые тайно управляют миром. Режиссером картины выступил Виктор Гинзбург, работавший над другой экранизацией романа Пелевина «Generation П».

Изначально премьера «Ампир V» была назначена на ноябрь 2021 года, но ее решили перенести из-за пандемии коронавируса. Прокатчиком картины выступала компания Sony Pictures, решившая приостановить свою деятельность в РФ после российского вторжения в Украину.

Одну из главных ролей в фильме исполнил рэпер Оксимирон. Он выступил против войны и уехал из России, чтобы провести серию антивоенных концертов «Russians Against War».

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