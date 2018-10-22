Евгения Чудновец пожаловалась на песню Оксимирона «Последний звонок». Активистка считает ее причиной нападения в Керчи

Общественная активистка написала в Роскомнадзор жалобу на песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». Об этом она сообщила в фейсбуке.

В композиции Оксимирона идет речь про массовое убийство в школе. В клипе к песне использованы кадры из эстонского фильма 2007 года «Класс», посвященного той же теме.

Чудновец считает, что текст песни «Последний звонок» и клип на нее спровоцировали , поскольку в них «обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей».

Активистка заявила, что пожаловалась в Роскомнадзор. Кроме того, она призвала Оксимирона самому удалить песню — или переписать ее, добавив в текст слова о том, «что всегда есть выход из ситуации и что не нужно кончать жизнь самоубийством».

Ранее в августе Евгения Чудновец просила управление по противодействию экстремизму МВД РФ проверить видеоклипы группы Pussy Riot.

В октябре прокуратура Москвы начала проверку 16 песен рэперов Славы Карелина (Гнойного) и Андрея Замая (Хана Замая). Проверка была организована после жалобы на антисемитские и неонацистские высказывания в треках.