Прокуратура начала проверять песни рэперов Гнойного и Замая

Прокуратура Москвы привлекла лингвистов и к проверке песен рэперов Славы Карелина (Гнойного) и Андрея Замая (Хана Замая). Об этом сообщает правозащита «Открытой России» со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

В список песен, которые, по словам адвоката, проверит прокуратура, вошли 16 композиций, в том числе «Владимир Путин» Гнойного и «Париж» Замая. С некоторыми песнями рэперы планируют выступить на концертах в предстоящем туре.

Проверку организовали после того, как человек с фамилией Зелимханов (его имя неизвестно) обратился с заявлением в органы власти в Москве и Петербурге, сказал адвокат агентству ТАСС. Заявитель утверждал, что в песнях рэперов якобы содержатся антисемитские и неонацистские высказывания.

Замай заявил, что рэперам «абсолютно чужды любые предрассудки, связанные с национальностями». Концертный директор Гнойного Станислав Куницын сказал «МБХ медиа», что не знает о проверке, а концертная программа осталась без изменений.