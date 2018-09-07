Кремль заплатил Гнойному за ролик с критикой видеоблогера Соболева. Блогер тоже получает деньги от властей

18 апреля рэпер Гнойный опубликовал трек, в котором жестко раскритиковал видеоблогера Николая Соболева. В тексте песни «Соболев Diss Challenge» (она подписана одним из псевдонимов рэпера — Соня Мармеладова) автор называет Соболева «никчемным лузером» и говорит, что тот «разносит инфу, как чумная крыса». Политической агитации в ролике нет, хотя в нем Гнойный произносит фразу «Владимир Путин — мне все на руку» (впрочем, президента России Гнойный так или иначе упоминает в своих сочинениях регулярно).

Внимание! В этом ролике много мата. Если вам это не нравится, читайте дальше или послушайте новый альбом Пола Маккартни.

СЛАВА КПСС

Скорее всего, критика была связана с выступлениями Соболева о пожаре в «Зимней вишне».Через два дня после того как в кемеровском торговом центре сгорели 60 человек (из них — 41 ребенок), Соболев опубликовал видео, в котором обвинял кемеровские власти в том, что они занижают число погибших. В частности, блогер демонстрировал голосовые сообщения из WhatsApp, где люди говорили о «сотнях жертв трагедии». За сутки ролик набрал пять миллионов просмотров, но уже на следующий день Соболев удалил видео и извинился — сообщения о сотнях жертв не подтвердились.

Как выяснилось теперь, выступление Гнойного против Соболева могло быть заказано администрацией президента. Об этом рассказал источник «Русской службы Би-би-си», близкий к АП, в материале о рэпере Фейсе. «Он взял два миллиона и больше не продавался», — сообщил собеседник издания. Информацию о сотрудничестве Гнойного с властями подтвердил его концертный директор Станислав Смольянинов: по его словам, это «действительно было один-единственный раз» (при этом Смольянинов не уточнил, шла ли речь о ролике про Соболева) — а дальнейшее сотрудничество не состоялось, поскольку денег рэперу так и не заплатили.

Видеоблогер Соболев сам регулярно сотрудничает с властями. Как утверждает собеседник «Би-би-си», «за ролик на политическую тему он просит два миллиона»; интеграция в собственные видео блогера стоит дешевле. В начале июля Соболев выпустил видео, в котором хвалил преобразившийся за время правления Сергея Собянина парк Горького (аналогичные ролики о положительных изменениях в Москве в то же время появились в других популярных видеоблогах). Позже он сообщил, что «заказчики» вели речь исключительно о рекламе парка Горького и ничего не сообщили о предстоящих выборах. «Я никогда бы в своей жизни не начал бы осознанно пихать подобную политическую рекламу прямо в лоб своим зрителям», — добавил блогер. Информацию о сотрудничестве с АП он никак не комментировал.

Гнойный и его товарищи по сообществу «Антихайп» отрицают, что получали деньги за ролик про Соболева. Сооснователь «Антихайпа» рэпер СД заявил в твиттере, что деньги Кремль предлагал за клип рэпера Замая «Порох»: по его словам, речь шла о 20 миллионах, которые так и не были выплачены. «АП не платила за „Соболев Diss Challenge“», — добавил он. Сам Гнойный уклончиво написал в твиттере: «Покупают у Соболева рекламу парков, и тут же диссы на него. Кремль просто заботится, чтобы в интернете было угарно» — и пообещал в субботу выпустить «видео». Будет ли оно связано с информацией о сотрудничестве с властями, неясно.