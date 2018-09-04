шапито
«Говорят, блоги Николая — это пустые слова. Я не согласен, там еще есть реклама»: комики издеваются над Соболевым в шоу «Прожарка»
На канале ТНТ4 с августа идет шоу «Прожарка» — аналог проекта «Roast» американского канала Comedy Central. В «Прожарке» группа не очень известных комиков по очереди высмеивает приглашенную звезду, причем делает это в максимально жесткой форме. Заодно комики издеваются друг над другом и ведущим шоу — Ильей Соболевым (однофамильцем Николая Соболева).
3 сентября на ютьюбе канала появилась запись выпуска с видеоблогером Николаем Соболевым, у которого на ютьюбе четыре с половиной миллиона подписчиков. Комики много шутили об образе самовлюбленного человека, который использует Соболев, а также о том, что блогер часто меняет свое мнение в зависимости от обстоятельств.
Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на пса, который ворует носки у своих хозяев.
Вот несколько шуток из «Прожарки» Николая Соболева:
- Максим Евдокимов: «Многие говорят, что блоги Николая — это просто пустые слова. Я не согласен, там еще есть реклама»;
- Максим Евдокимов: «Коля инсценировал нападение на себя. По сценарию он должен был, конечно, отбить нападение, но актеры вошли в кураж и решили, что ******* [бить] его приятнее, чем тысяча [рублей, которую им заплатили за съемку]»;
- Женя Синяков: «Каждый год у Николая Соболева дилемма — еще миллион подписчиков, или наконец начать высказывать свое личное мнение»;
- Женя Синяков: «Когда [ведущий „Прожарки“] Илья Соболев жил в Красноярске, он зарабатывал тем, что на машине развозил проституток. Поэтому, возможно, сегодня после этой программы он по старой памяти отвезет куда-то мнения и принципы Николая Соболева»;
- Вера Котельникова: «Интересные факты: если Николаю Соболеву отрезать голову, после этого он будет еще 15 минут бегать и орать: „Журналисты не проверяют информацию, журналисты не проверяют информацию!“»
- Филипп Воронин: «Коль, прости пожалуйста, я не знаком с твоим творчеством, хоть и смотрел абсолютно все твои ролики»;
- Филипп Воронин: «Меня многие могут спросить, почему я вообще обсуждаю Колю. Я не имею к нему никакого отношения, абсолютно не разбираюсь в этом и в принципе это не мое дело. Я скажу: беру пример с Николая Соболева»;
- Марк Сергиенко: «В утробе матери было непонятно, родится Николай девочкой или мальчиком. Потому что даже там он постоянно подстраивался под окружающих»;
- Андрей Бебуришвили: «Про тебя очень сложно шутить. Единственное, что я точно знаю, — какой у тебя любимый тип курток. Это, разумеется, парки. Но не те, которые были раньше, 10 лет назад, а новые и бесплатные».