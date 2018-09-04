На канале ТНТ4 с августа идет шоу «Прожарка» — аналог проекта «Roast» американского канала Comedy Central. В «Прожарке» группа не очень известных комиков по очереди высмеивает приглашенную звезду, причем делает это в максимально жесткой форме. Заодно комики издеваются друг над другом и ведущим шоу — Ильей Соболевым (однофамильцем Николая Соболева).

3 сентября на ютьюбе канала появилась запись выпуска с видеоблогером Николаем Соболевым, у которого на ютьюбе четыре с половиной миллиона подписчиков. Комики много шутили об образе самовлюбленного человека, который использует Соболев, а также о том, что блогер часто меняет свое мнение в зависимости от обстоятельств.

Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на пса, который ворует носки у своих хозяев.

«Прожарка» Николая Соболева ТНТ4 Телеканал

Вот несколько шуток из «Прожарки» Николая Соболева: