Новый супергерой русского рэпа? Кто такой Гнойный, с которым баттлил Оксимирон, и почему все его обсуждают

6 августа в Петербурге состоялся самый ожидаемый рэп-баттл 2017 года — Оксимирон против Гнойного (он же Вячеслав Карелин, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова, он же Валентин Дядька и так далее). Если Оксимирон, который осенью намерен собрать московский «Олимпийский», уже несколько лет является суперзвездой русского хип-хопа, то его оппонент до последнего времени был известен главным образом в баттловой среде. Учитывая прошедший баттл с Оксимироном, теперь статус Гнойного явно изменится. «Медуза» рассказывает, что нужно знать о самом диком российском баттл-рэпере.

Биография

Судя по изысканиям посетителей интернет-форумов и видеоблогеров (сам рэпер не дает интервью и не рассказывает о себе), Гнойный родом из Хабаровска. Сейчас ему 28; зовут его действительно Слава, но его фамилия по паспорту — не Карелин, как сам музыкант указывает во «ВКонтакте».

В школьные годы будущий рэпер вместе с друзьями якобы рисовал мультфильмы на заказ; позже торговал психологическими тестами на компакт-дисках, работал в сотовых компаниях и в аквапарке, а также увлекался панком. Хип-хоп, как принято считать, заинтересовал Карелина в 2012 году, когда он услышал песни Саши Скула и его группы «Бухенвальд Флава» — максимально провокационного рэп-проекта с нарочито ультраправой идеологией и песнями вроде «Мой друг Гитлер» и «С 88-м марта!»

Уже через год Карелин подал заявку на участие в первом сезоне баттлов петербургского объединения Slovo — и выиграл его, одолев в финале руководителя #SlovoSpb Дена Чейни. Примерно тогда же Гнойный начал целенаправленно задевать всех подряд — от соперников по баттлам до просто популярных рэперов — и быстро превратился в самого одиозного и заметного человека в российском хип-хоп-андеграунде. Примерно тогда же он влился в «Антихайп», рэп-объединение с неопределенными очертаниями, в которое также входит ветеран интернет-баттлов Виктор СД и другие коллеги Гнойного.

Ко всему прочему, Карелин — большой патриот баттлов SlovoSPB и постоянно атакует их конкурентов по цеху, Versus, за чрезмерную коммерческую составляющую. Собственно, и во вчерашнем баттле Оксимирон представлял Versus, а Гнойный — SlovoSPB.

Стиль

Гнойный часто появляется на публике в футболке обнинской рэп-группы «Ленина Пакет», знает наизусть треки калининградского фантома Бабангиды, является большим поклонником екатеринбуржцев из «4 позиций Бруно», записывающих токсический даб и хтонический шансон, а также цитирует в своих песнях лидера «Аукцыона» Леонида Федорова. С культурным кругозором у Карелина вообще все в порядке: например, он легко рифмует «панчи» с «сестрами Епанчиными» — но при этом умеет вставить в текст и участника проекта «Дом-2» Венцеслава, и сериал «Физрук».

Это характерный для Гнойного метод просвещенного нигилизма: подобно своему кумиру Бабангиде, он берет в оборот всю мировую культуру — и отправляет ее в увлекательное путешествие на три буквы. Главный эмоциональный двигатель его сочинений — лихая ненависть к тому, о чем, собственно, идет речь. Это не всегда срабатывает, когда Карелин записывает песни, но неизменно эффективно в контексте баттлов, основная цель которых — максимально виртуозно приложить оппонента (и, как правило, его ближайших родственников). За тем, как Гнойный разносит своих соперников, наблюдать интересно почти всегда. Вот пример из баттла с Edik Kingsta в рамках серии 140 BPM, где участники читают под довольно быструю музыку:

«И я как змея, мой яд — рифма, хайп и ямб

Ты буккаке рад, ну-ка нахер, !

Трахну нарика, я Валерия Грайм-Германика

Ты Валерия — трахнут Шреком

Злобным троллем. Я — Фрэнсис Бэкон»

А вот — из баттла с Эрнесто Заткнитесь:

«На твой пушкинский язык найду язык Платонова.

Ты не заслуживаешь зваться клоуном,

старая школа тебе прикурит,

Когда во сне перережет глотку восставший из гроба Юрец Никулин».

А вот — из вчерашнего баттла с Оксимироном:

«Что? Так болел за Россию, что на нервах терял ганглии?

Но когда тут проходили митинги, где ты сидел? В Англии!»

Имена

Карелин — едва ли не самый многоликий российский рэпер: известны как минимум полдюжины его творческих псевдонимов. Вот основные.

Гнойный — имя, под которым Карелин выступает на баттлах (но не на всех — см. Соня Мармеладова).

Слава КПСС — имя, под которым Карелин записывает собственно песни, никак впрямую с баттлами не связанные. Песни эти тоже довольно разнообразные — от полуполитического трэпа до экзистенциалистской лирики почти в духе Хаски; например, вот такой:

Слава КПСС (Гнойный) x zamay — Мертвые Звезды (EP Трудно Быть с Богом) Mvrk Wilson

Соня Мармеладова — имя для баттлов под музыку, а также для треков, которые Карелин делает в британском жанре грайм: очень быстрая читка под жесткий цифровой бит. Например, выпад в адрес коллеги по цеху Rickey F:

Соня Мармеладова — Rickey F diss challenge СЛАВА КПСС

Валентин Дядька — комическое альтер эго Карелина: под этим именем он пародирует других рэперов и не только их. От того же Хаски или Jubilee до интервью организатора баттлов Versus Ресторатора Юрию Дудю. Выходит, как правило, не очень смешно.

Бутер Бродский — как ни странно для такого имени, это самый серьезный проект Карелина: печальный рэп про русскую безысходность под биты с балалайками и духовыми.

Бутер Бродский — Русское Поле Giorgi Kabanashvili

Еще у Карелина есть группа «Ежемесячные» и появившийся совсем недавно псевдоним Костя Гребень, под которым он пока выпустил всего один трек.

Контекст

Беспардонная стилистика выступлений Гнойного по определению отрицает любые табу, в связи с чем Карелин не раз попадал в истории. До воскресной схватки с Оксимироном самым популярным выступлением Гнойного был баттл с представителем серии Versus Эрнесто Заткнитесь, который прошел в конце июля 2016 года. В его рамках оппоненты оскорбляли друг друга с помощью шуток про патриарха Кирилла, главу Чечни Рамзана Кадырова и украинцев. Все они были отцензурированы, когда видео баттла появилось на ютьюбе (организатор Versus Ресторатор впоследствии мотивировал цензуру тем, что за эти строчки баттл могли закрыть).

В ноябре 2016-го у Карелина (вслед за видеоблогером Мэддисоном) возникли проблемы с жителями Чечни. В одном из чеченских пабликов во «ВКонтакте» появился пост, в котором Гнойного обвиняли в неуважительном отношении к чеченскому народу из-за нескольких строчек, сказанных на баттле еще в октябре 2014 года. Рэперу начали приходить угрозы; он сначала удалил свой аккаунт во «ВКонтакте», а затем выпустил видео с извинениями в адрес представителей всех национальностей, которые могли почувствовать себя оскорбленными из-за его строчек.

При этом под именем Слава КПСС Карелин также не раз упоминал и Кадырова, и Владимира Путина. На его последней ЕР, вышедшей в 2016 году, есть, в частности, трек «Музыка пу» («Под музыку пу Обама трясется / Музыка пу отовсюду несется») и композиция «Песня героя России» («Как Рамзан Кадыров в черном мерсе по столице, / Постреляем по кафирам, больно любим веселиться. / Золотые пистолеты, Муцураев в „Олимпийском“ — / Мы нормально отвисаем, Чечня может мной гордиться»).

Слава КПСС — Герой России RNSNS

Оппоненты

Карелин всегда готовится к своим поединкам, досконально изучает противника и сыпет отсылками к его творческой и личной биографии — в результате, например, человек, не очень разбирающейся в баттловой повестке, первые полторы минуты его первого раунда с Nongratta просто не поймет. Не отстает от своих оппонентов рэпер и вне самих баттлов, атакуя их диссами (треками, единственная цель которых — оскорбить другого рэпера), пародиями (см. Валентин Дядька) и просто оскорблениями в свободной форме.

Однако даже с учетом всей этой хейтерской активности с Оксимироном у Гнойного отношения особые. В одном из своих баттлов он подробно пародировал баттл Оксимирона с Джонибоем. Записывал пародию на его главный хит «Девочка-******» — да и на все остальные заметные песни коллеги. Специально диссил Оксимирона — причем много раз. Отдельно посвятил ему несколько лютых строчек на баттле с Эрнесто Заткнитесь, назвав Оксимирона «жадной до хайпа свиньей», который ни разу не выходил на поединок с настоящими «баттл-эмси». Именно после этого Оксимирон в твиттере вызвал Гнойного на баттл, который состоялся 6 августа 2017 года и к которому, по сути, Карелин шел последние несколько лет. Чем он закончился, можно прочитать вот здесь — или дождаться видео, которое, по словам источников «Медузы», должно выйти примерно через неделю.