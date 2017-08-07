В Санкт-Петербурге прошел рэп-баттл Оксимирона с Гнойным. И вот кто победил (спойлеры!!!)
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа прошли съемки серии совместных рэп-баттлов Versus и Slovospb. На мероприятии состоялось четыре баттла, в том числе — поединок Оксимирона и Гнойного, самый ожидаемый баттл 2017 года.
Фотографию, которую сделал один из посетителей мероприятия, опубликовал паблик «Рифмы и панчи».
все нормально, пацаны, он в рубашке pic.twitter.com/V7BgeUzWUi— ` | запятушка (@bronislawushka) August 6, 2017
Осторожно, спойлер: после гифок с лысыми кошками будет написано, кто победил в баттле года.
Организаторы мероприятия традиционно не публикуют видео сразу после баттла и просят зрителей не раскрывать результаты. Тем не менее, в соцсетях появились сообщения о том, что победу одержал рэпер Гнойный — все пять судей присудили ему победу, посчитав, что в двух из трех раундов он был сильнее. Два источника, присутствовавшие на баттле, подтвердили «Медузе» эту информацию.
Расходимся, Гнойный победил 2:1— #MDK (@mudakoff) August 6, 2017
мне проспойлерили и я хочу испортить Вам настрой, смотря версус.— P L U T O 👑 (@goingin6) August 6, 2017
Гнойный пабеда, 2:1 😡
Какая боооль, какая боооль, гнойный окси, 5-0.— АндреИонотека (@Oktaba96) August 6, 2017
Это было первое баттловое выступление Оксимирона за последний год; до этого в Versus он не проиграл ни разу. Состоявшийся весной 2015-го поединок Оксимирона с Джонибоем считается самым популярным рэп-батлом в истории ютьюба — сейчас у него уже больше 38 миллионов просмотров. В 2016 году в рамках Versus Оксимирон выиграл у ST.
В июле 2016 года вышел баттл Эрнесто Заткнитесь против Гнойного; последний во время выступления заочно предъявил претензии Оксимирону, позвав его соревноваться «с настоящим баттл-эмси». Тот принял вызов, чтобы «охладить пыл» соперника.
Гнойный, если реально хочешь узнать, кто баттл-мц и кто чисто за хайпом - жду на Слово-VS в 2017. Откатаю концерты и приду охладить твой пыл— Oxxxymiron (@norimyxxxo) July 28, 2016
Фото в анонсе: versusbattleru / YouTube