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В Санкт-Петербурге прошел рэп-баттл Оксимирона с Гнойным. И вот кто победил (спойлеры!!!)

Meduza
21:16, 6 августа 2017

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа прошли съемки серии совместных рэп-баттлов Versus и Slovospb. На мероприятии состоялось четыре баттла, в том числе — поединок Оксимирона и Гнойного, самый ожидаемый баттл 2017 года.

Фотографию, которую сделал один из посетителей мероприятия, опубликовал паблик «Рифмы и панчи».

Осторожно, спойлер: после гифок с лысыми кошками будет написано, кто победил в баттле года.

Организаторы мероприятия традиционно не публикуют видео сразу после баттла и просят зрителей не раскрывать результаты. Тем не менее, в соцсетях появились сообщения о том, что победу одержал рэпер Гнойный — все пять судей присудили ему победу, посчитав, что в двух из трех раундов он был сильнее. Два источника, присутствовавшие на баттле, подтвердили «Медузе» эту информацию.

Это было первое баттловое выступление Оксимирона за последний год; до этого в Versus он не проиграл ни разу. Состоявшийся весной 2015-го поединок Оксимирона с Джонибоем считается самым популярным рэп-батлом в истории ютьюба — сейчас у него уже больше 38 миллионов просмотров. В 2016 году в рамках Versus Оксимирон выиграл у ST.

В июле 2016 года вышел баттл Эрнесто Заткнитесь против Гнойного; последний во время выступления заочно предъявил претензии Оксимирону, позвав его соревноваться «с настоящим баттл-эмси». Тот принял вызов, чтобы «охладить пыл» соперника.

«Медуза» о рэп-баттлах

Фото в анонсе: versusbattleru / YouTube

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Фото в анонсе: versusbattleru / YouTube

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