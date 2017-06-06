50 роликов, которые нужно посмотреть, чтобы понять российский ютьюб

Уроженец Риги Илья Давыдов может претендовать на звание первого российского видеоблогера-суперзвезды даже с большими основаниями, чем Макс «+100500» (см. выше), — с той единственной поправкой, что сначала он выпускал свои ролики в основном на российском сайте RuTube. В остальном в Мэддисоне сошлись все типовые составляющие успеха: он сделал себе имя в первую очередь на комических летсплеях (когда блогер параллельно играет и комментирует этот процесс), а также на обзорах фильмов и видеоигр; брал публику остроумием и свойской непосредственностью; много сотрудничал с другими блогерами и объединениями вроде «Спасибо, Ева!»; одним из первых героев ютьюба начал появляться в обычном телевизоре. В этом ролике, одном из самых смешных и популярных, обозревается самопальное дополнение к игре GTA про русскую криминальную провинцию — и объект насмешек выбран удачно, и харизматика Мэддисона налицо (есть даже шутка про стадион «Зенита», по-прежнему актуальная четыре года спустя). Столкнулся Мэддисон и с политизацией ютьюба — причем максимально жестким образом: после того как в январе 2017 года активисты из Чечни и Дагестана начали угрожать ему за шутку про Коран (из ролика пятилетней давности), Давыдов уехал из России и с тех пор скрывается.