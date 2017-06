50 роликов, которые нужно посмотреть, чтобы понять российский ютьюб

Веселые и зрелищные псевдонаучные опыты — еще один широко распространенный жанр ютьюба, но никто больше не снимал их в по-настоящему боевых условиях. Александр Крюков и Павел Рябухин не переставали экспериментировать и снимать научно-популярные видеоролики, даже когда в Луганске, где они живут, началась война. Во время первых боев в донецком аэропорту они делали из микроволновки проволоку, стреляющую током; во время боев за Саур-могилу — изучали, как микроволны влияют на мыло. Подписи под видео гласили: «еще много идей, но в связи с положением в нашем городе Луганске катастрофически не хватает финансов». В то же время про них написал российский Esquire, а еще через год — The New York Times (текст назывался «To die or D.I.Y in Ukraine»). Весной 2017-го Kreosan открыто рассказали , сколько стоит реклама в их роликах: значительно меньше, чем у большинства других блогеров; например, за ссылку в описании видео они просят 5 тысяч рублей.