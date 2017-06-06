истории
50 роликов, которые нужно посмотреть, чтобы понять российский ютьюб
К весне 2017 года стало окончательно понятно, что российский сегмент ютьюба превратился в самое яркое, противоречивое и влиятельное медиа в стране — и для огромного количества людей полностью подменил собой телевизор. Охват даже не самых удачных роликов нередко превышает месячную аудиторию иных сайтов; здесь находится место и незатейливым рассказам о жизни, и искусству, и науке, и абсурду, и политике. «Медуза» открывает спецпроект о российских видеоблогах путеводителем по этому большому миру: редакция выбрала 50 самых ярких и показательных роликов, появившихся в русскоязычном сегменте ютьюба, и рассказала о каждом из них. Видео представлены в хронологическом порядке.
Внимание! В большинстве роликов, о которых идет речь в материале, есть мат. Если вам не хочется его слушать — почитайте, например, интервью самого успешного видеоблогера 2017 года Сергея Дружко.
Бодрячком
Рэпер Сява, 27 августа 2008 года, 5,8 миллиона просмотров
Ютьюб как дверь в шоу-бизнес
Сначала ютьюб воспринимался как площадка, где можно вместо телевизора посмотреть новые клипы, — и логично, что первые заметные проекты, порожденные сервисом, также были связаны с музыкой. Придумав бойкую меметичную пародию на новый российский гоп-рэп, житель Перми Вячеслав Хахалкин превратился в рэпера Сяву — а то, что поначалу казалось одноразовой шуткой, выросло в полноценную музыкальную карьеру. Сява выпускал альбомы, его звал выступать на одной сцене пионер трип-хопа Трики, уже в 2017-м Хахалкин поучаствовал в рэп-баттле Versus (см. ниже). Похожая судьба ждала киевлянина Юрия Каплана, который, назвавшись Валентином Стрыкало, через месяц после Сявы опубликовал на ютьюбе «обращение к Диме Билану» с привязчивым рефреном «мама, я гей» — теперь его группа успешно гастролирует, исполняя конвенциональный романтический поп-рок. Сценарий «веселые блогеры становятся успешными музыкантами» продолжает успешно реализовываться и сейчас — см., например, группы «Хлеб» и Little Big, которые сначала сделали карьеру на ютьюбе, а теперь собирают большие концертные площадки.
Разборка
«+100500», 29 августа 2010 года, 8,6 миллиона просмотров
Первая суперзвезда русского ютьюба
Максим Голополосов, который войдет в историю российской поп-культуры как Макс «+100500», сознательно и открыто перевел на русский ютьюб-шоу американца Рэя Уильяма Джонсона, скопировав все его ключевые приемы: обзор смешных роликов из интернета, много мата, выразительную мимику, узнаваемый фон. Несмотря на совсем уж домодельный звук и свет, в самом первом ролике, где обозреваются мем про «повар спрашивает повара» и видео драки с участием ростовой куклы робота Бендера, все компоненты успеха на месте. Голополосов удачно перенес на русский базовый видеоблогерский жанр дайджеста мемов и фактически сделал передачу «Сам себе режиссер» без тормозов, объявив ютьюб телевизором без цензуры и политики. Важно и то, что шоу «+100500» стало одним из первых примеров профессионализации и монетизации видеоблогов: именно с него началась продюсерская компания Caramba TV.
This Is Хорошо: Адвокат!
«This Is Хорошо», 4 мая 2011 года, 7,2 миллиона просмотров
Обзоры мемов: продолжение
Успех «+100500» быстро породил множество последователей — лучше всех получилось у рижан из «This Is Хорошо». Возможно, потому, что сделано тут все было от противного: вместо грубой харизмы Макса Голополосова — почти инфантильное обаяние Стаса Давыдова; принципиальный отказ от мата (в 2012 году выпуски «This Is Хорошо» даже постоянно крутили в программе Ивана Охлобыстина на Первом канале); плюс налаженная коммуникация с читателями. Грубо говоря, «This Is Хорошо» показали, что российский ютьюб может быть и милым. Ну и да — звучащая в этом ролике песня про ослика, суслика и паукана не забывается никогда.
Скандальная правда о проекте McDonaldʼs
My Duckʼs Vision, 21 июня 2011 года, 7,1 миллиона просмотров
Власть идет в ютьюб: начало
Летом 2011 года, накануне парламентских и президентских выборов, когда Владислав Сурков еще работал в администрации президента, на канале My Duckʼs Vision, до того публиковавшем в основном шутки, начали появляться абсурдистские ролики, объединенные заголовком «Скандальная правда». Скандальная правда о «Макдоналдсе» гласила, что под рестораны быстрого питания правительство США замаскировало ядерные бункеры; скандальная правда о выборах президента в России — что американцы собираются выпустить в день выборов сразу несколько голливудских блокбастеров, чтобы никто не пришел на участки. Чуть позже вышел ролик о том, как лицо канала Сэм Никель сначала пожимает руку Владимиру Путину, а потом пожимает той же рукой тысячу пар женских грудей. То, что у MDV были заказчики из власти, впоследствии подтверждалось и прямо, и косвенно — так государство впервые попыталось использовать ютьюб как политический ресурс. Помимо прочего, эстетика роликов MDV — анимированный монтаж, яркие надписи, напористый закадровый голос — довольно быстро стала одним из стандартов видеоблогинга: теперь такие видео делают про что угодно.
«Гаффи Гаф Шоу»: 1 сезон, 3 выпуск
«Гаффи Гаф Шоу», 30 августа 2011 года, 1,1 миллиона просмотров
«Спокойной ночи, малыши!» на галлюциногенах
Самый оголтелый проект платформы «Спасибо, Ева!», созданной альянсом студии My Duckʼs Vision и еще одного видеоблогера-пионера Руслана Усачева (самый оголтелый — если, конечно, не считать того обстоятельства, что они же выкладывали у себя ролики движения Максима «Тесака» Марцинкевича «Оккупай-педофиляй»). «Гаффи Гаф Шоу» были лютой пародией на детское телевидение: здесь куклы ругались матом, дурными голосами пели песни про наркотики и ментов, издевались над кавказским акцентом и так далее. Выдающийся в своей беспардонности образец вседозволенности раннего российского ютьюба, важный еще и с исторической точки зрения: именно из «Гаффи Гаф Шоу» вышел Ильич — человек, который теперь покоряет российский шоу-бизнес в составе группы Little Big, столь же бесцеремонно паразитирующей на стереотипах о России и штампах танцевальной музыки.
Русский Джастин Бибер
Рома Желудь, 6 октября 2011 года, 1,9 миллиона просмотров
Первый ютьюбовский подросток-знаменитость разбирается со своей идентичностью
Первым общеизвестным подростком ютьюба стал дерзкий юноша Рома Желудь — в первую очередь за счет своей провокационной харизмы (Желудь не стеснялся материться и хамить) и смазливой внешности. Из-за последней его прозвали русским Джастином Бибером — с этим титулом Желудь тут и разбирается, одновременно признавая его и отвергая. Сейчас ролики Желудя выглядят особенно показательно, если учитывать два момента: с одной стороны, его преемника Ивангая, достигшего еще большей популярности (он куда изобретательнее по части визуальных приемов — и куда менее хамоват); с другой, будущее самого блогера. Уже через год Желудь, подобно Биберу, начнет записывать музыку, потом попадет в телевизор, потом инсценирует вооруженное нападение на самого себя, а к 2017-му перестанет быть хоть сколько-нибудь значимой фигурой для российского ютьюба. Поколения здесь меняются очень стремительно; людям, от которых сейчас зависит успех на ютьюбе, в 2011-м, когда прославился Желудь, попросту было слишком мало лет.
Открытое письмо президенту
Mr. Freeman, 11 октября 2011 года, 4 миллиона просмотров
Протестная философия эпохи раннего ютьюба
Созданный творческой группой под руководством бывшего чиновника правительства Москвы Павла Мунтяна анимационный проект Mr. Freeman был одним из самых загадочных в ютьюбе первого поколения: монохромный персонаж пропагандировал нигилистическую социальную философию в духе героев Чака Паланика и изящно убеждал своих зрителей в том, что их жизнь в обществе потребления — сплошное вранье. Через три недели после того, как Владимир Путин объявил на съезде «Единой России», что собирается вернуться в президентское кресло, мистер Фриман выпустил свой самый политизированный ролик: прямое обращение к президенту (тогда им был Дмитрий Медведев) с требованием уволить премьер-министра, который «хочет вернуться, чтобы угробить страну», и таким образом спасти Россию; ни одной фамилии в ролике упомянуто не было — однако обстоятельства прямо указывали, о ком идет речь. Вокруг проекта было много догадок и конспирологических теорий, однако Мунтян и его коллеги так и не назвали имена конкретных заказчиков. Симптоматично, что два года назад канал мистера Фримана замолчал — чтобы вернуться в мае 2017 года, когда о политизации ютьюба начали говорить даже в Государственной думе.
«Вредное кино»: «Zолушка»
Руслан Усачев, 9 мая 2012 года, 1,2 миллиона просмотров
Видеоблогер, который успел везде
По видеографии Руслана Усачева можно составить неплохое представление и об эволюции российского ютьюба, и его главных героев. Начинал он с одного из самых расхожих жанров — издевательских обзоров на плохое (в данном случае — новое российское) кино; одним из первых стал пересказывать для своих зрителей последние новости; был одним из главных участников объединения «Спасибо, Ева!»; сотрудничал с несколькими звездами первого поколения ютьюба — Мэддисоном, «This Is Хорошо», Катей Клэп; жонглировал жанрами — от тревелогов до антиклерикального расследования «Оскорбление чувств верующих». Усачев и сейчас один из самых узнаваемых видеоблогеров; прежде всего, кажется, за счет своей настойчивости и умения чуять смену конъюнктуры.
***** как я люблю девушек
Хованский, 11 мая 2012 года, 5,2 миллиона просмотров
Образцовый ранний Хованский
Комик, а с недавних пор еще и рэпер Юрий Хованский — один из ветеранов ютьюба, сумевший сохранить свой элитный статус до сих пор. В этом видео, экспрессивно излагающем ряд сексистских стереотипов, удачно сочетаются несколько важных черт ютьюба: сделанный на коленке контент, собирающий миллионы просмотров, зашкаливающая эмоциональность, гипертрофированная агрессия и своеобразный, несколько пубертатный сарказм. Ровно на таком контенте — дешево сделанном и необычайно эмоциональном — Хованский и многие другие влогеры заработали стартовый социальный капитал.
Красный мокасин
«Успешная группа», 12 октября 2012 года, 7,9 миллиона просмотров
Основа жанра ютьюб-пародий
Ныне «Успешная группа» — один из самых бодрых блогерских коллективов (например, они придумали тот самый рэп-клин на татарском «Алтын», который звучал на половине ютьюб-вечеринок весны 2017 года). Ее создатели — одноклассники Эльдар Джарахов и Саша Тилэкс, вместе учившиеся в Новокузнецке, — начинали еще в начале 2010-х. Свои первые ролики они делали совместно с популярным юмористическим сообществом «ВКонтакте» «MDK»; успех к ним пришел с клипом «Красный мокасин», где Джарахов в образе гастарбайтера Охрипа перепевал песню «Gangnam Style»; тогда же они выпустили пародию на гоп-рэп; также Джарахов перевоплощался в сельского мачо, гомосексуального школьного учителя физкультуры. Сейчас «Успешная группа» делает все дороже, но в целом похоже: в апреле они выпустили клип «Блокеры», в котором Джарахов иронично поет о российском видеоблогинге, упоминая, что «рэперы забыли про падики и районы, каждый стал читать про какой-то свой блог». В недавнем Versus (см. ниже) Джарахов победил Дмитрия Ларина.
Криминальная Россия
Мэддисон, 18 февраля 2013 года, 5,5 миллиона просмотров
Главный летсплеер в России
Уроженец Риги Илья Давыдов может претендовать на звание первого российского видеоблогера-суперзвезды даже с большими основаниями, чем Макс «+100500» (см. выше), — с той единственной поправкой, что сначала он выпускал свои ролики в основном на российском сайте RuTube. В остальном в Мэддисоне сошлись все типовые составляющие успеха: он сделал себе имя в первую очередь на комических летсплеях (когда блогер параллельно играет и комментирует этот процесс), а также на обзорах фильмов и видеоигр; брал публику остроумием и свойской непосредственностью; много сотрудничал с другими блогерами и объединениями вроде «Спасибо, Ева!»; одним из первых героев ютьюба начал появляться в обычном телевизоре. В этом ролике, одном из самых смешных и популярных, обозревается самопальное дополнение к игре GTA про русскую криминальную провинцию — и объект насмешек выбран удачно, и харизматика Мэддисона налицо (есть даже шутка про стадион «Зенита», по-прежнему актуальная четыре года спустя). Столкнулся Мэддисон и с политизацией ютьюба — причем максимально жестким образом: после того как в январе 2017 года активисты из Чечни и Дагестана начали угрожать ему за шутку про Коран (из ролика пятилетней давности), Давыдов уехал из России и с тех пор скрывается.
Вызов принят
Катя Клэп, 25 апреля 2013 года, 8 миллионов просмотров
Подростковый глянец как ютьюб-жанр
Недоучившаяся на режиссера москвичка Екатерина Трофимова стала первой большой звездой девичьего ютьюба, ловко переведя на язык видеоблогов всегдашние темы подростковых журналов типа Yes: макияж, здоровый образ жизни, ну и отношения с другими людьми, конечно. Это видео — еще и образец важного ютьюбовского жанра челленджей: веселых и, как правило, подчеркнуто абсурдных испытаний, которые блогера заставляет пройти кто-то извне или он сам. В данном случае Катя Клэп делает макияж без зеркала, запихивает в рот как можно больше конфет, повторяя «пухлый кролик», а также ест лимоны. Кроме того, челленджи — важный инструмент коммуникации с аудиторией, а также отличный инструмент для продакт-плейсмента. Одной Клэп жанр ютьюба для девочек, разумеется, не ограничивается — среди других важных имен стоит назвать Машу Вэй, Соню Есьман и Сашу Спилберг; и это если еще не говорить отдельно о бьюти-блогерах.
Опасный район
Арсений Вяткин, 8 марта 2014 года, 205 тысяч просмотров
DIY-сериал
Школьники из-под Сергиева Посада с нулевым бюджетом уже третий год доказывают, что на ютьюбе любой может стать режиссером/актером — и показывать свои произведения, невзирая на качество. «Опасный район» (к весне 2017 года идет второй сезон) — это самодельный сериал о бандитах, который можно, конечно, воспринимать как свидетельство того, насколько глубоко криминальная культура въелась в национальное ДНК, но вообще-то это просто весело. Интрига первой серии — как вернуть «бабки, один миллион долларов за героин, который просрали». В главных ролях: Илюха, Барыга, Бандос, Санек.
«Няш-мяш»
Enjoykin, 15 апреля 2014 года, 34,5 миллиона просмотров
Цифровой поп-арт о присоединении Крыма
Российское интернет-искусство, бессмысленное, беспощадное и неотразимое. Человек, скрывающийся за псевдонимом Enjoykin, начинал с переработок фрагментов из «Зеленого слоника» (фантасмагорический трэш-фильм Светланы Басковой, превратившийся во «ВКонтакте» в культ) и котов, исполняющих группу «Кино». Однако настоящую популярность он приобрел благодаря роликам, в которых превращает видеомемы в песни, добавляя к ним автотюн и нехитрую электронную аранжировку. Будущий депутат Госдумы Наталья Поклонская тут оказывается в одном ряду с малолетним уголовником Шоколадом и красноречивым прыгуном с крыши — если здесь и есть политический смысл, то он исключительно в констатации лютой абсурдности происходящего.
На что способна микроволновка
Kreosan, 4 июня 2014 года, 3,2 миллиона просмотров
Самые удивительные экспериментаторы российского ютьюба
Веселые и зрелищные псевдонаучные опыты — еще один широко распространенный жанр ютьюба, но никто больше не снимал их в по-настоящему боевых условиях. Александр Крюков и Павел Рябухин не переставали экспериментировать и снимать научно-популярные видеоролики, даже когда в Луганске, где они живут, началась война. Во время первых боев в донецком аэропорту они делали из микроволновки проволоку, стреляющую током; во время боев за Саур-могилу — изучали, как микроволны влияют на мыло. Подписи под видео гласили: «еще много идей, но в связи с положением в нашем городе Луганске катастрофически не хватает финансов». В то же время про них написал российский Esquire, а еще через год — The New York Times (текст назывался «To die or D.I.Y in Ukraine»). Весной 2017-го Kreosan открыто рассказали, сколько стоит реклама в их роликах: значительно меньше, чем у большинства других блогеров; например, за ссылку в описании видео они просят 5 тысяч рублей.
Человеку плохо: Россия против США
«Ракамакафо», 24 августа 2014 года, 11,9 миллиона просмотров
Пранк как способ разоблачить российское общество
Под грустную фортепианную музыку человек, скрючившись, сидит на улице в Петербурге; прохожие идут мимо него по своим делам. Под ту же музыку с битом человек, скрючившись, сидит на улице в Майами; к нему тут же подходят и предлагают помощь. В конце появляется «больной» из Майами — будущий главный моралист российского ютьюба Николай Соболев (см. ниже) — и сетует на то, что россияне невнимательны к ближним. Социальные эксперименты такого рода принесли популярность не только дуэту «Ракамакафо» — примерно тем же занималось трио «Чебураша»; и даже играли они почти на одних и тех же стереотипах — отношение к кавказцам, инвалидам, женщинам и представителям сексуальных меньшинств; так видеопранки в духе телепередачи «Голые и смешные» превратились в социальный комментарий.
Мой кот пытается меня убить
TheBrianMaps, 14 сентября 2014 года, 15,3 миллиона просмотров
Идеальный школьный блог
15-летний Макс знакомит зрителей со своим котом и собирает пятнадцать миллионов просмотров. TheBrianMaps — живое опровержение распространенной конспирологической теории, согласно которой феномен ютьюба раздут некими продюсерами-кукловодами в коммерческих или политических целях. Достаточно посмотреть любое его видео, чтобы понять: такое мог сделать только подросток, отвечающий абсолютно за все — съемку, монтаж, анимацию и озвучку — сам. Сейчас создателю канала уже восемнадцать лет, но он, в отличие от многих других (например, того же Ивангая), продолжает успешно делать контент, явно рассчитанный на 12–13-летних (последнее видео называется «Я ненавижу сочинения»).
Мусульмане против ОМОНа
Kamikadzedead, 1 октября 2014 года, 3,6 миллиона просмотров
Главный ютьюб-оппозиционер
В конце мая 2017 года Дмитрий Иванов (он же kamikadzedead) отметил большим стримом миллион подписчиков на своем канале. Многие из видеоблогеров первой волны, с которыми он начинал, уже стали суперзвездами; еще больше — исчезли. «Камикадзе» все эти годы гнул свою линию, аккуратно и честно рассказывая зрителям о последних новостях и своих мыслях по поводу этих новостей, зачастую не скрывая презрения к российским властям (особенно любопытно, что в 2012 году Тина Канделаки пыталась спродюсировать ток-шоу с Ивановым-ведущим). Восемь лет спустя после своего дебюта Иванов почти не изменил однажды избранному формату «говорящей головы»: он все так же стоит перед камерой и говорит то, что думает.
KFC. Жирный Голяк
Славный друже Обломофф, 24 ноября 2014 года, 2,7 миллиона просмотров
Видеоблогер против еды
Смешной петербуржец с литературным псевдонимом делает что-то вроде журнала «Афиша—Еда», но без сувида, Хестона Блюменталя и прочих изысков: получасовые обзоры на разные сервисы доставки (имеются даже кухонные весы, на которых проверяется вес каждого привезенного блюда), ревизии фастфудов, а также рассказы о собственных самопальных кулинарных опытах — например, тут готовят устриц, начиненных крабовыми палочками. Не то чтобы Обломов был единственным игроком на этом поле, но его подход наиболее основательный: мало кто в состоянии столько внимания уделить степени прожарки картошки фри или довести до совершенства рецепт макарон с сыром. Фастфуд вообще играет важную роль в ютьюб-культуре — тот же Хованский, например, породил целый жанр обзоров на шаурму.
Versus: Оксимирон против Джонибоя
Versus Battle, 12 апреля 2015 года, 36,3 миллиона просмотров
Самый популярный рэп-баттл в истории ютьюба
К весне 2015-го баттл Versus уже стал большим феноменом в хип-хоп-среде и обзавелся солидными спонсорами. Разгром, который Мирон Федоров учинил своему противнику, вывел его далеко за пределы субкультуры — о видео написали даже западные медиа, подивившись количеству просмотров, сильно превысившему показатели англоязычных аналогов. Сверхуспех ролика, обусловленный во многом уникальным культурным статусом Оксимирона (рэпер сумел стать героем и для аудитории «ВКонтакте», и для фейсбуковских интеллектуалов), превратил рэп-баттл в универсальный формат интернет-поединка, который во время думских выборов пытались капитализировать даже политтехнологи — впрочем, крайне несуразно. Симптоматично, что второй по популярности баттл в истории Versus состоялся именно между двумя видеоблогерами — через год после Оксимирона и Джонибоя на том же месте сошлись комедианты Хованский и Ларин.
Летняя веранда, особняк Ромы, девочки, турники
«Дневник Хача», 24 июня 2015 года, 1,3 миллиона просмотров
Гламур по-видеоблогерски
Рекламщик и автор книги «Я мудак» Амиран Сардаров рассказывает о красивой жизни, которую он ведет со своими друзьями и женщинами. Ролик «Летняя веранда, особняк Ромы, девочки, турники» — не самый популярный из выпущенных «Дневником Хача», зато его название почти исчерпывающе описывает тематику канала; не хватает разве что знаменитостей, с которыми Сардаров дружит, отдыхает и иногда сотрудничает, снимаясь у них в клипах. Влоги, посвященные красивой жизни богатых людей, — еще один относительно распространенный жанр российского ютьюба; из других примеров можно назвать фотографирующего голых женщин в красивых местах Александра Тихомирова или канал под названием «Селеба из гетто».
50 фактов обо мне
Ивангай, 28 июня 2015 года, 18,5 миллиона просмотров
Автопортрет главного российского видеоблогера
Иван Рудской, блогерское имя которого (Ивангай) знают даже те, кто никогда не смотрел ни одного видеоблога, делает за журналистов их работу. «50 фактов обо мне» — стандартный, почти обязательный жанр, который тут решен стандартным же образом: молодой человек дурачится перед камерой в сопровождении некоторого количества видеоэффектов. Но дело тут в другом: если допустить, что одна из причин феноменальной популярности Ивангая в том, что зрители видят в нем себя, из видео можно узнать много познавательного о его аудитории. Например, из книг он больше всего любит научную фантастику, из еды — пельмени, не пьет, не курит, не делает домашние задания, хотел бы посвятить жизнь сочинению музыки EDM — а также воспринимает людей, которые смотрят телевизор, как динозавров.
Похищаем Ивангая
Фрост, 21 июля 2015 года, 12,3 миллиона просмотров
Совместные видео с конкурентами как жанр
На ютьюбе технические возможности обмена аудиторией ограниченны в силу отсутствия функции репоста. От этого возникает неожиданный побочный эффект — разной степени изобретательности коллаборации между блогерами, которые идут на пользу всем участникам. Руслан Усачев и Данила Поперечный вместе летали в Екатеринбург на суд по делу Соколовского; Сергей Дружко зовет кого-то из звезд ютьюба в каждый выпуск своего шоу; Хованский приглашает Соболева принять участие в съемке пародии на главный хит «Грибов». Распространены коллаборации и в подростковом сегменте — человеку, не погруженному в контекст, трудно будет объяснить, чем Фрост отличается от того же Ивангая (Фрост тоже, кстати, начинал с Minecraft); здесь они вместе отправляются подурачиться на фестиваль электронной музыки Alfa Future People — учитывая, что его рекламировали и другие блогеры, есть подозрение, что делают они это не бесплатно.
Мистер Макс и мисс Кэти в бассейне с Orbeez
Mister Max, 27 июля 2015 года, 79,4 миллиона просмотров
Детский ютьюб как знак будущего
Пятилетний мальчик из Одессы и его младшая сестра в течение семи минут плещутся в бассейне с шариками, периодически обнаруживая в них разные сюрпризы и игрушки. К нынешнему моменту это видео посмотрели почти 80 миллионов раз, а у мистера Макса (так зовут мальчика) и мисс Кэти (так зовут сестру) на двоих — более восьми миллионов подписчиков. И они не одни: другие дети собирают миллионы просмотров, изображая Халка, моясь в душе из шариков, развлекаясь в аквапарке, пробуя конфеты и так далее. Феномен детского ютьюба поднимает немало вопросов этического характера (не является ли все это эксплуатацией несовершеннолетних? как скажется нынешняя популярность на дальнейшей жизни брата и сестры?), но в любом случае свидетельствует о том, что видеоблоги — это надолго: скоро Макс, Кэти и их зрители вырастут и начнут смотреть совсем другие ролики.
Обретение силы
«Великое противостояние», 1 сентября 2015 года, 1,8 миллиона просмотров
Блогеры снимаются в рекламном сериале
Реклама — основной источник дохода видеоблогеров, и иногда ее делают так, что ролики действительно интересно смотреть. За несколько месяцев до выхода седьмого эпизода «Звездных войн» нескольких больших звезд ютьюба (Ивангай, Стас Давыдов, Катя Клэп, Джарахов) разыгрывали шестисерийный сериал по мотивам эпопеи — притом что Ивангай в интервью рассказывал, что смотрел только «пару эпизодов» саги, а Джарахов — что ни одного. Почти два миллиона просмотров только у первого эпизода и фан-арт по мотивам сериала — для рекламы это немало.
Что будет, если поджечь 10 000 бенгальских огней
Slivki Show, 12 декабря 2015 года, 15,8 миллиона просмотров
«Очумелые ручки» по-новому
По данным Whatstat, канал Slivki Show со своими почти 8,4 миллиона подписчиков занимает четвертое по популярности место в русском ютьюбе; из живых людей круче только Ивангай (и два канала с детскими мультфильмами). Объясняется это просто: «Сливки» — это нечто среднее между AdMe и журналом «Лиза». Состоит он из похождений кота Кукиса (действительно довольно обаятельного), того, что создатели канала называют «лайфхаками» (например, советуют залить тесто в бутылку из-под кетчупа, чтобы на блинах можно было рисовать смайлы), бессмысленных рейтингов («10 фото за секунду до смерти!») и не менее бессмысленных, но зрелищных экспериментов — вот как, например, с бенгальскими огнями. Очевидно, в любом телевизоре должен быть свой канал «Домашний».
Шкурагейминг
Стримерша Карина, 27 декабря 2015 года, миллион просмотров
Миллион человек смотрят, как красивая девушка матерится
Карина Сычева, пожалуй, главная звезда всего игрового ютьюба. Секрет успеха довольно прост: подчеркнуто женственная (и одетая в духе героинь аниме) девушка транслирует запись с веб-камеры и свой игровой экран. Зрители отправляют ей донаты (пожертвования) и могут вступить с Кариной в какую-то коммуникацию. Карина мило принимает комплименты, а если кто-то говорит ей гадости, начинает со зверским лицом материться в ответ — причем ситуации второго типа происходят куда чаще и являются основным двигателем популярности блога. Работает эта нехитрая драматургия безотказно — впрочем, выразительно ругаться Сычева умеет и без оскорблений свой адрес, как в этом видео, где она просто озвучивает игровой процесс. Это, конечно, не Владимир Маслаченко, но в XXI веке свои виды спорта — и свои комментаторы-звезды.
Бодипозитив
Nixelpixel, 24 января 2016 года, 493 тысячи просмотров
Видеоблогеры против стереотипов
Обладательница очень выразительных котов доступно объясняет своим подписчикам, что такое бодипозитив, рассказывает о своей истории «абьюзивных отношений», пропагандирует женскую мастурбацию и разъясняет про сексизм и феминизм. Другая девушка на собственном примере показывает, что женщины тоже могут быть успешными математиками, и опровергает стереотипы об образовании. Третья борется с клише об исламе и рассказывает о мусульманской моде. Сегмент российского ютьюба, борющийся за толерантность и инклюзивность, разумеется, не настолько велик, как сегмент, построенный на ненависти и нарушении приличий, — однако он все же существует; более того — этот ролик набрал даже больше просмотров, чем разоблачение бодипозитивной идеологии в исполнении селебрити-блогера Ларина (см. ниже).
Ховринская заброшенная больница
Дима Масленников, 3 апреля 2016 года, 3,2 миллиона просмотров
Ютьюб мистический
В каждом телевизоре должно быть свое ТВ3. Ставленник блогерского агента Ярослава Андреева москвич Дмитрий Масленников начинал два года назад с «Погнали шоу» (в первом выпуске он пародировал провинциальное телевидение, рассказывая про гастрономический фестиваль). Вскоре Масленников запустил проект «Ghostbuster», в рамках которого начал исследовать места, которые связывают с чем-то потусторонним: подвалы, дома, больницы с привидениями — почти совсем как герой повести Стивена Кинга «1408». Создатели «Ghostbuster» уверяют, что никакого сценария для приключений по заброшенным домам не пишется, — например, в одном из недавних выпусков блогер по-настоящему долго не мог выбраться из пещеры. По словам представителей Масленникова, с ним все же всегда есть охрана. Выпуски «Ghostbuster» перекликаются с жанром ночевок в неположенных местах, который сейчас активно развивается в российском ютьюбе: некоторые остаются на ночь в «Ашане», другие — в батутном центре.
Убийство Фирамира
Фирамир, 30 апреля 2016 года, 5,6 миллиона просмотров
Самое удивительное реалити-шоу в истории российского ютьюба
Поначалу Владислав Копцев из Новосибирска был типовым российским видеоблогером, который рассказывал на камеру, как он играет в Minecraft вместе со своим другом, выступавшим под псевдонимом Азлагор. Весной 2016 года с его каналом начали происходить странные вещи: сначала во время одного из стримов блогеру якобы позвонили в квартиру некие хейтеры, а когда он не открыл, подожгли дверь; потом выяснилось, что за нападениями стоит Азлагор; в конце апреля люди в масках и вовсе ворвались к Фирамиру в квартиру и, отключив стрим, выстрелили в блогера. У этой драмы было еще много серий, которые закончились тем, что Фирамир уехал на Украину; разумеется, довольно быстро стало понятно, что все это постановка, что, однако, не помешало блогеру собрать несколько сотен тысяч рублей на «борьбу с хейтерами» и лечение. Дикий, но захватывающий пример ютьюбовской гиперреальности, в которой искусство от жизни с трудом отличают даже сами создатели.
Готовим торт «Жопка слипнись и порвись»
Sweet Home, 5 мая 2016 года, 2,8 миллиона просмотров
Ютьюб гастрономический
Видеоблоги отражают жизнь во всех ее проявлениях — и приготовление и поглощение пищи являются важной ее частью. Помимо обзоров фастфудов, которые чаще носят скорее комический характер (см. выше «Славный друже Обломов»), на ютьюбе можно обнаружить огромное количество относительно серьезных и, по всей вероятности, применимых в реальной жизни рецептов. Готовят и популярные блогеры, и дети, и полуголые женщины, и семейные пары. Чаще всего кулинарные каналы являются дополнением к каналам про другие аспекты повседневности — путешествия или, как в случае живущей в Испании Екатерины Ткаченко, косметику. Sweet Home, в рамках которого Ткаченко и ее молодой человек готовят на камеру с разнообразными прибаутками, — один из самых популярных гастрономических каналов; тот факт, что наибольшего успеха там добиваются торты из «Киндер-сюрпризов» или желе из Coca-Cola, заодно доказывает, что ютьюб все же отражает реальность в несколько утрированном виде.
Поп культура
Данила Поперечный, 19 июня 2016 года, 5,3 миллиона просмотров
Жесткая сатира против РПЦ. С последствиями для автора
Самый остроумный стендапер российского ютьюба Данила Поперечный часто ходит по краю, откровенно издеваясь над РПЦ и в публичных выступлениях, и в видеороликах. После клипа «Поп культура», в котором Поперечный переоделся в священника на гидроскутере и спел строчки вроде «золотые цепи, дорогие часы, я скажу тебе в лоб: это не фотошоп», у комика начались проблемы: по его словам, на него «объявил охоту главный православный активист в стране Дмитрий Энтео», а Виталий Милонов собирался привлечь Поперечного к уголовной ответственности. При всем том, что главная область его занятий — юмор, Поперечный вообще один из самых политически активных видеоблогеров: в 2017 году он даже объявил, что завязывает с выступлениями по актуальной повестке, но все равно не удержался ни от рассказа об акции 26 марта, ни от открытой поддержки коллеги Руслана Соколовского (см. ниже), к которому Поперечный с Русланом Усачевым даже ездили на суд в Екатеринбург.
Распаковка посылок
Катя Алдушкина, 25 июня 2016 года, 1,5 миллиона просмотров
Самый рекламоемкий жанр для самых маленьких
Плюшевый единорог, пенал, баночка для резинок и зефиринка — все это Катя Алдушкина, кумир десятков тысяч десятилетних девочек, достает из посылки на протяжении десяти минут. Жанр анбоксинга был придуман давно и не в России, но отлично прижился, особенно среди блогеров-школьников: можно сказать, что это своего рода метафора того, как дети и юноши открывают новое в окружающем мире. Ну, а пока на видео любовно распаковывают на камеру ластики и брелки, аудитория запоминает названия интернет-магазинов.
Ларин против Мартыненко
Ларин, 16 июля 2016 года, 2,5 миллиона просмотров
Ненависть как валюта
Серьезный человек с модной прической смотрит ролики популярных блогеров и саркастически критикует их содержание, указывая на интеллектуальную неполноценность коллег. В данном случае речь идет об украинце Андрее Мартыненко, который известен диковатыми экспериментами вроде выращивания «гомункула» в яйце или распития водки с бездомными, — но доставалось от Ларина и другим героям ютьюба: стримерше Карине (см. выше), Соболеву (см. ниже), Хованскому (см. выше) и даже свинке Пеппе. Хейтерство — публичная демонстрация ненависти — один из основных приемов, помогающих набирать популярность в русском ютьюбе; собственно, все перечисленные объекты критики Ларина, кроме свинки, заработали себе репутацию во многом на этом. Дмитрий Ларин существует в амплуа этакого хейтера-интеллектуала — в его роликах меньше мата и экзальтации, чем у других, — но смысл примерно тот же. Другой важный аспект деятельности Ларина — его попытки делать хип-хоп: их баттл с тем же Хованским — один из самых популярных в истории шоу Versus, а недавний неудачный поединок с еще одним блогером-рэпером Джараховым (см. «Красный мокасин») породил мем «пятнадцатый год».
Соколовский ловит покемонов в церкви
Руслан Соколовский, 11 августа 2016 года, оригинал удален по решению суда
Видеоблогинг как уголовное преступление
В августе 2016 года не слишком популярный видеоблогер Руслан Соколовский решил поиграть в Pokemon Go в самом большом храме Екатеринбурга. Дальнейшее известно: сначала отреагировали федеральные каналы и представители РПЦ; потом Соколовского арестовали, обвинив в экстремизме и оскорблении чувств верующих; в мае 2017 года суд вынес ему обвинительный приговор, в котором сообщалось, что в роликах на своем канале Соколовский отрицает существование Бога, а также дезинформирует аудиторию, рассказывая, что в России царят мракобесие и произвол. Возможно, первый случай, когда раскрутить блог помогли силовые структуры, — история Соколовского в итоге даже попала в мультсериал «Симпсоны».
Пранк Яна Го над Сашей Спилберг
Ян Го, 10 сентября 2016 года, 9,8 миллиона просмотров
Потенциальный преемник Ивангая
Украина для России — важный поставщик не только поп-музыки, но и видеоблогеров — в особенности героев подросткового ютьюба: наряду с Ивангаем, дуэтом Kreosan, Игорем Синяком и другими людьми, упоминающимися в этом материале, можно вспомнить и уроженца Краматорска Яна Го, сначала уехавшего от войны в Киев, а потом отправившегося покорять Москву. Его канал в целом следует традиционной тинейджерской жанровой повестке (пародии, эксперименты, смешные безделки) — но по сравнению с тем же Ивангаем Ян Го, кажется, помоднее и позлее; в этом видео, например, он не без удовольствия разыгрывает успешную коллегу Сашу Спилберг, признаваясь ей в любви строчками из песни группы «Время и стекло». Тоже, кстати, украинской.
Батя в здании
Хованский, 31 октября 2016 года, 27,8 миллиона просмотров
Из блогеров в рэперы
Возможно, главное музыкальное видео, записанное видеоблогером, образцовый пример взаимопроникновения ютьюб-культуры и хип-хопа. Здесь и обязательная самоирония (блогерам редко удается читать всерьез), и много мата, и суперзвездный Хованский «aka пес хулиганский». Вообще, стать музыкантами пытаются почти все звезды ютьюба — от Ивангая и Соболева до совсем уж экзотических примеров; а у созданных видеоблогерами групп Little Big и «Хлеб» получилось конвертировать исходный символический капитал в гастрольные туры по большим залам. Верно и обратное: для многих успешных российских музыкантов — например, Сергея Шнурова, рэпера Фараона или группы «Грибы» — именно клипы, а не старомодные альбомы являются основным способом коммуникации со слушателями.
Распаковка айфона за 500 000 рублей
Wylsacom, 29 декабря 2016 года, 4,5 миллиона просмотров
Технологический ютьюб
Обзор новых технологий — столь же заметный жанр в видеоблогах, как и в обычных медиа. И, в общем, столь же предсказуемый: распаковка новых продуктов, сравнение брендов, эксперименты, лайфхаки, рассказ о конференциях и презентациях и далее по списку. Созданный бывшим юристом Валентином Петуховым канал Wylsacom преуспел в этой нише больше других, вероятно, потому, что у его создателя изначально была рабочая стратегия, — но страсть тоже сыграла свою роль: редко встретишь человека, который с таким же восторгом мог бы отнестись к тряпочке для стирания пыли, вложенной в упаковку первого айфона.
Я устала
Марьяна Ро, 6 января 2017 года, 12,5 миллиона просмотров
Восемь минут плача на камеру
Популярность Марьяна Рожкова заработала, снимая обычные видео для девочек среднего школьного возраста: эксперименты, пранки, вопросы-ответы про самое безобидное. Потом у нее случился роман с Ивангаем, сильно добавивший ей подписчиков; потом они расстались — и через несколько недель Рожкова записала видео, в котором начинает плакать с первых же секунд. Велико искушение трактовать этот ролик как отражение психологических метаний юных видеоблогеров, внезапно оказавшихся в окружении миллионов зрителей, часть которых их обожает и следит за каждым шагом (часто в буквальном смысле — на улицах), а часть — ненавидит и пишет злобные комментарии. «За все эти годы меня ни за что поливали грязью, оскорбляли, я устала это терпеть, — говорит Рожкова. — Зачем пишете мне эти ужасные комментарии? Почему в людях столько злости? Пожалуйста, не будьте такими злыми, эта злость будет съедать вас изнутри». После выхода ролик стал основой для десятков новых хейтерских видео.
Взломать блогеров
BadComedian, 19 января 2017 года, 5,7 миллиона просмотров
Bad Comedian против министерства культуры
Евгений Баженов (он же BadComedian) довел жанр кинообзоров до его логического предела: его ролики зачастую не сильно короче, чем сами фильмы, о которых в них идет речь, — и зачастую, поскольку рецензирует Баженов главным образом сомнительное русское кино, куда веселее. Сорокаминутный (для канала это еще недолго) ролик про «Взломать блогеров» — главный хит Баженова, поскольку здесь совпали все факторы успеха: ролик представляет собой мощнейший хейт-спич как против снявшихся в фильме коллег (Саши Спилберг, Ивангая, Марьяны Ро), так и — даже в большей степени — государственного Фонда кино, профинансировавшего картину; в каком-то смысле это видео отлично иллюстрирует, как государство проникает в мир зрителей ютьюба, которые, по выражению стримерши Карины, «********* [сбежали] от вас в интернет». Провал фильма плохо сказался на репутации снявшихся в нем знаменитостей — кто-то, как Саша Спилберг, продолжил еще более активно сотрудничать с государством; кто-то, как Ивангай, озадаченно замолчал.
«вДудь»: Сергей Шнуров
Юрий Дудь, 7 февраля 2017 года, 2,7 миллиона просмотров
Большая журналистика без табу
В 2017 году ютьюб уже может соревноваться по аудитории с федеральными каналами — а печатные медиа остались далеко позади. Главный редактор Sports.ru и, возможно, лучший интервьюер в России Юрий Дудь первым догадался совместить журналистский профессионализм с присущей видеоблогам свободой самовыражения — и получил в итоге самое захватывающее и популярное ток-шоу в стране. Гости «вДудь» смеются, плачут, матерятся, рассказывают про личное и запретное, обсуждают деньги, политику и секс — неудивительно, что титульный спонсор у канала появился уже к третьему выпуску (и неудивительно, что им стала компания Aviasales, известная своей жесткой вирусной рекламой). Помимо прочего, список гостей «вДудь» — это еще и убедительная галерея реальных героев нового поколения: в ней много рэперов, много видеоблогеров, Сергей Шнуров и один политик — Навальный.
Тюрьма за секс: Шурыгина — жертва насилия?
Николай Соболев, 23 февраля 2017 года, 3,9 миллиона просмотров
Дело Дианы Шурыгиной как двигатель популярности
Бывший участник пранк-группы «Ракамакафо» (см. выше) Николай Соболев до февраля 2017 года вел вполне типичный и умеренно популярный ютьюб-канал — обозревал жизнь других видеоблогеров, зрелищно ссорился с коллегами, немного рассказывал о новостях. А потом его позвали в эфир «Пусть говорят» обсуждать историю Дианы Шурыгиной — и Соболев, жестко занявший сторону обвиненного в изнасиловании Сергея Семенова, за несколько недель превратился чуть ли не в самого популярного видеоблогера в России: на его канал в кратчайшие сроки подписались более полутора миллионов человек, которым он подробно рассказывал об идиотизме отечественного телевидения и коварной натуре Шурыгиной и ее семьи. С тех пор Соболев успешно занял нишу высокоморального ютьюб-таблоида — его последние популярные видео посвящены, например, истории бьюти-блогера Анастасии Шпагиной и игре «Синий кит».
Он вам не Димон
Алексей Навальный, 2 марта 2017 года, 22,4 миллиона просмотров
Мемоемкое расследование, возродившее уличные протесты в России
Фильм «Чайка» показал, что Алексей Навальный и его команда научились не просто проводить расследования, но и делать из них истории; сюжет про корги Игоря Шувалова — что они научились создавать полноценные медиавирусы. Ролик «Он вам не Димон» соединил одно с другим — да еще и предъявил обвинения в коррупции Дмитрию Медведеву, второму человеку в стране и бывшему президенту, которого знают даже те, кто не в курсе, как зовут генпрокурора и вице-премьера. Прямых доказательств этому нет, но по всему похоже, что именно попадание фильма о Медведеве в раздел Trending ютьюба стало причиной того, что 26 марта в рамках акции против коррупции на улицы по всей России вышли тысячи подростков и молодых людей — той самой аудитории, для которой ютьюб является главным медиаресурсом. Навальный и ФБК моментально смекнули, что к чему; результат — роликов стало гораздо больше, появились шоу в прямом эфире, а по количеству подписчиков политик обогнал все государственные телеканалы.
Огромный желейный Мега-медведь против всех
Познаватель, 6 марта 2017 года, 10,5 миллиона просмотров
Просвещение здорового человека
Помимо всего прочего, ютьюб стал важным инструментом самообразования, которое иногда принимает здесь довольно причудливые формы. Например, форму медведя Валеры, сделанного из желе (больше всего он похож на огромного мишку Haribo). В каждом ролике над Валерой ставятся псевдонаучные эксперименты: его растапливают с помощью водяной бани, засовывают в блендер, поджигают и так далее. В кадре нет ведущего, никакого дорогого оборудования — только медведь и обычные кухонные принадлежности, но за его приключениями следят два с половиной миллиона подписчиков. Чуть более осмысленные эксперименты делают ведущие канала «Чебураша», раньше специализировавшегося исключительно на пранках. А всерьез про науку рассказывают на хорошем канале «Научпок».
На товарных поездах через Америку
Илья Бондарев, 24 марта 2017 года, 1,4 миллиона просмотров
Ютьюб перепридумывает жанр тревелогов
Видеоблог, после которого тянет выключить компьютер и отправиться в путешествие. Илья Бондарев, родившийся в Брянске, без какого-либо сценария, денег и с плохим знанием английского перемещается по миру — чаще всего на товарных поездах. «Запасного плана у меня нет, иначе какое это путешествие?» — говорил он. Это битник с айфоном в руках: Бондарев рассказывает о холодных ночевках, случайных встречах, разговорах с полицейскими. Недавно на его канале вышел ролик про путешествие на товарных поездах по Мексике; лучше всего происходящее в нем описывается цитатой из Керуака:
«Вскоре, в каком-то пристанционном городишке, наш поезд опять ушел на боковой путь, и я понял, что без пузыря токайского дальше сквозь холод и туман ехать нельзя.
— Последишь за вещами, пока я сбегаю за бутылкой?
— Давай».
Макияж не имеет пола
Игорь Синяк, 25 марта 2017 года, 518 тысяч просмотров
Ютьюб как инклюзивное пространство
Игорь Синяк родился в Краматорске на Украине, а потом переехал в Воркуту. Как рассказывал сам Синяк в своих роликах, еще в школе он старался выделяться внешним видом — однажды ему сломали нос за то, что он покрасил волосы в светлый цвет. Не менее откровенно Синяк рассказывает о своих проблемах с лишним весом — которые закончились, когда он вернулся на Украину и «открыл для себя ютьюб». Синяк — один из основных проповедников толерантности в российской видеоблогинге; через все ролики у него проходит одна и та же мысль: каждый может быть тем, кем хочет. Ту же идеологию он высказывает и в других эфирах — например, в 2014 году ему чуть не досталось от Максима «Тесака» Марцинкевича, которого Синяк во время ток-шоу назвал «психом, который может только унижать людей». Кроме прочего, Синяк — важный человек для российских видеоблогеров еще и потому, что администрирует паблик «ВПШ» («Вся Правда шоу»), основное сообщество про блогеров во «ВКонтакте».
Big Russian Boss Show: Serebro
Big Russian Boss Show, 11 апреля 2017 года, 5,6 миллиона просмотров
Как должно было бы выглядеть MTV в 2017 году
Уроженец Самары Игорь Лавров исходно придумал Большого русского босса как гротескную пародию на русский рэп — под стрекочущий трэп он комически хрипел про секс и деньги. Получилось остроумно — и пародия сначала начала давать концерты, а потом завела свое собственное видеошоу, где есть штатный карлик, персонаж по кличке Сутенер, кожаные диваны, много матерных шуток, авторский мем «но это неточно», а также гости, у которых главный герой берет потешные интервью с вопросами вроде «Можно ли в марте ходить без трусов?». Успех Босса, для которого рэп теперь, кажется, уже вторичен, свидетельствует о том, что видеоблогинг сейчас предоставляет куда более широкое поле возможностей, чем, например, музыка; визиты на его диван больших поп-звезд вроде группы Serebro — о том, что игнорировать ютьюб сейчас не могут себе позволить даже герои телевизора.
Дружко Шоу #1
«Дружко Шоу», 17 апреля 2017 года, 13 миллионов просмотров
Ютьюб как телевизор — в том числе и с точки зрения бюджетов
Перепостмодернизм в действии: бывший ведущий маргинальной телепередачи «Необъяснимо, но факт» и автор бессмертной фразы «сильное заявление — проверять его, конечно же, не буду», человек-мем Сергей Дружко обозревает мемы, убедительно делая вид, что ничего в них не понимает. Редчайший и крайне успешный пример придуманного из головы и профессионально спродюсированного видеоблога, который при этом сделан по-настоящему смешно; эксперимент в прямом эфире: четвертый эпизод шоу был разбит на четыре части для полной победы над рубрикой Trending, причем в одном из них показывали, как Дружко смотрит другой. Тот факт, что производит все это агентство «Изюм», инвестором которого является Арам Габрелянов, вызывает подозрения в политической подоплеке проекта — но пока они не подтвердились.
Владимир Мединский и Саша Спилберг
Саша Спилберг, 21 апреля 2017 года, 800 тысяч просмотров
Власть идет в ютьюб
Пример того, что обычно получается, когда видеоблоги пытаются делать продюсеры и чиновники. Результатом совместных усилий Балковского, отца и менеджера Саши Спилберг, и министерства культуры, которое давно начало обращать внимание на ютьюб, стало довольно неловкое и подобострастное интервью с поразительным для Саши Спилберг соотношением лайков и дислайков (первых все-таки больше, но не сильно; для сравнения — у видео «Меня чуть не сбросила лошадь!» лайков больше в десять раз). Впрочем, важнее здесь то, что власть больше не может игнорировать ютьюб: через месяц после интервью с Мединским Саша Спилберг уже выступала с трибуны Госдумы.
Алишер Усманов против Алексея Навального
Алишер Усманов, 17 мая 2017 года, 1,6 миллиона просмотров
Видеоблоги как орудие политической борьбы
«Тьфу на тебя», «Я живу в счастье», «Я его не пользую, я его развиваю» — обращение российского миллиардера к Алексею Навальному, приуроченное к началу рассмотрения судебного иска Усманова к оппозиционеру, быстро разошлось на цитаты и мемы, однако за его комическим потенциалом важно заметить и более серьезное обстоятельство. Усманов не только нарушил негласное табу на произнесение фамилии Навального и прямой контакт с основателем Фонда борьбы с коррупцией, но и окончательно легитимизировал видеоблоги и ютьюб как политическое пространство, в котором дозволена прямота и откровенность, непредставимые в официальных медиа, — и не собирается останавливаться: за первым роликом последовал второй, а за ним — премирование авторов стикеров в телеграме и конкурс Usmanov Challenge. Чем ближе к президентским выборам — тем такого, скорее всего, будет больше.