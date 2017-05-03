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Гомер Симпсон пошел в церковь ловить покемонов. Его не наказали

Meduza
09:43, 3 мая 2017

Телеканал Fox показал 30 апреля 19 эпизод 28 сезона мультсериала «Симпсоны», который получил название «Looking for Mr. Goodbart». Серия была посвящена игре Pokemon Go, в которой игроки ловили виртуальных покемонов, перемещаясь по реальным городам.

В этой серии Гомер Симпсон увлекается вымышленной игрой Peekimon Get, которая выглядит как Pokemon Go. В одной из сцен Гомер и продавец комиксов Джефф Альбертсон заходят в церковь, чтобы поймать очередного монстра.

Fox

Преподобный Тимоти Лавджой сделал игрокам замечание, на что Альбертсон ответил: «Эта игра популярнее или, по крайней мере, раньше была популярнее, чем Иисус». После этого священник сказал: «Довольно низкая планка по нынешним временам». Симпсон ушел из церкви и продолжил ловить покемонов.

В той же серии показано, как половина Спрингфилда ловит покемонов на могиле Фрэнка Граймса, врага Гомера.

Обновлено: ТАСС опросил богословов РПЦ в связи с эпизодом в церкви. Они призвали оградить детей и подростков от «Симпсонов».
В Екатеринбурге проходит суд над видеоблогером Русланом Соколовским; его преследование началось после того, как он снял ролик, в котором ловит покемонов в храме. Прокурор потребовала посадить Соколовского на три с половиной года.
Игра Pokemon Go была очень популярна в июле и августе 2016 года. Однако уже в начале осени интерес игроков к ней резко угас.

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