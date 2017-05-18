«Тьфу на тебя, Алексей Навальный»: в соцсетях обсуждают видеообращение Алишера Усманова

Миллиардер Алишер Усманов завел страницу в соцсети «ВКонтакте», чтобы выложить на ней видеообращение к Алексею Навальному. В 12-минутном видео Усманов называет оппозиционера «неучем», «лузером» и «неудавшимся бизнесменом». В соцсетях оценили новый видеоблог.

я усманов алишер ставьте лайки жмите шер — Миша Березин (@pozvolte) May 18, 2017

— Тьфу на тебя, Алексей Навальный!

А также не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять свои ватные комментарии#Усманов — Vladislav Vandyshev (@vladvand) May 18, 2017

- Всем привет, с вами Алишер Усманов, и сегодня у нас распаковка очередных госконтрактов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки! — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) May 18, 2017

Говорят, Усманов стал видеоблогером.

Пора теперь Навальному становиться миллиардером. — Тётя Роза (@Anakoyher) May 18, 2017

Алишер Усманов: «Хайпанем немножечко» — Андрей (@SaintVeles) May 18, 2017

Алишер Усманов вызвал Навального на Versus battle — Представься , мразь (@davnch) May 18, 2017

Хаю-хай с вами Алишергай! — Roberto (@robertomustdie) May 18, 2017

Ролик Усманова заканчивался фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Естественно, теперь все ее повторяют.

Алишер Усманов против Алексея Навального MoskRussia

Тьфу на вас Buddy_Judge

- Как одни предложением описать нашу экономическую политику на ближайшие 15 лет?

- "Тьфу на тебя, Алексей Навальный" — Экономика РФ (@PutinsEconomy) May 18, 2017

– Спасибо за заказ, вот Ваш счет за ужин.

– Тьфу на тебя. — ВьетКафе 🍜 (@vietcafe) May 18, 2017

Некоторым зрителям Усманов на видео напомнил дона Вито из «Крестного отца».

Ну и напоследок, немного об уважении для @navalny pic.twitter.com/OUNvnAigDW — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) May 18, 2017

Еще одно заявление Усманова, которое понравилось пользователям: «Я купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя».

потому что я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя — денег нет (@takaya_elagina) May 18, 2017

".. Я живу в счастье, в отличие от тебя.."

Алишер Усманов — DR. R. Malicheff (@Malichev) May 18, 2017

И яхту и самолёт я имею, потому что живу в счастье!



Ах вот оно что... — Йохууу (@jumper2one) May 18, 2017

ААААААААА



Да, у меня самолёт и яхта, я живу в счастье — Алишер Усманов



А мы в России(((((((((( — Загнивающий Запад (@gniloywest) May 18, 2017

А те, кто смотрел видео без звука, решили отредактировать картинку.

Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному pic.twitter.com/3POkjiwmBC — недруги за бугром (@Lndcalling) May 18, 2017