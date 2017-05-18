«Тьфу на тебя, Алексей Навальный»: в соцсетях обсуждают видеообращение Алишера Усманова
Миллиардер Алишер Усманов завел страницу в соцсети «ВКонтакте», чтобы выложить на ней видеообращение к Алексею Навальному. В 12-минутном видео Усманов называет оппозиционера «неучем», «лузером» и «неудавшимся бизнесменом». В соцсетях оценили новый видеоблог.
я усманов алишер ставьте лайки жмите шер— Миша Березин (@pozvolte) May 18, 2017
— Тьфу на тебя, Алексей Навальный!— Vladislav Vandyshev (@vladvand) May 18, 2017
А также не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять свои ватные комментарии#Усманов
- Всем привет, с вами Алишер Усманов, и сегодня у нас распаковка очередных госконтрактов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки!— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) May 18, 2017
Говорят, Усманов стал видеоблогером.— Тётя Роза (@Anakoyher) May 18, 2017
Пора теперь Навальному становиться миллиардером.
Алишер Усманов: «Хайпанем немножечко»— Андрей (@SaintVeles) May 18, 2017
Алишер Усманов вызвал Навального на Versus battle— Представься , мразь (@davnch) May 18, 2017
Хаю-хай с вами Алишергай!— Roberto (@robertomustdie) May 18, 2017
Ролик Усманова заканчивался фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Естественно, теперь все ее повторяют.
- Как одни предложением описать нашу экономическую политику на ближайшие 15 лет?— Экономика РФ (@PutinsEconomy) May 18, 2017
- "Тьфу на тебя, Алексей Навальный"
– Спасибо за заказ, вот Ваш счет за ужин.— ВьетКафе 🍜 (@vietcafe) May 18, 2017
– Тьфу на тебя.
Алексей @navalny после просмотра ролика Алишера Усманова pic.twitter.com/Qabyy3uneG— offliner (@offliner_s) May 18, 2017
Некоторым зрителям Усманов на видео напомнил дона Вито из «Крестного отца».
Крёстный отец 2017#Усманов pic.twitter.com/FOGX9dSKlC— Лёша Циглер (@mr_setevik) May 18, 2017
Ну и напоследок, немного об уважении для @navalny pic.twitter.com/OUNvnAigDW— Alexander V. Litreev (@alexlitreev) May 18, 2017
Еще одно заявление Усманова, которое понравилось пользователям: «Я купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя».
потому что я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя— денег нет (@takaya_elagina) May 18, 2017
".. Я живу в счастье, в отличие от тебя.."— DR. R. Malicheff (@Malichev) May 18, 2017
Алишер Усманов
И яхту и самолёт я имею, потому что живу в счастье!— Йохууу (@jumper2one) May 18, 2017
Ах вот оно что...
ААААААААА— Загнивающий Запад (@gniloywest) May 18, 2017
Да, у меня самолёт и яхта, я живу в счастье — Алишер Усманов
А мы в России((((((((((
А те, кто смотрел видео без звука, решили отредактировать картинку.
Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному pic.twitter.com/3POkjiwmBC— недруги за бугром (@Lndcalling) May 18, 2017
Усманов Навальному. pic.twitter.com/GEQdoZXjEa— Русский патриот (@Ruissa_Tuday) May 18, 2017
Алишер Усманов vs @navalny pic.twitter.com/WP3xe2jthj— Довжухались (@n_troitskaya) May 18, 2017
May 18, 2017
May 18, 2017
Прямо сейчас в офисе пиарщиков Алишера Усманова. pic.twitter.com/FzqseEp6vO— Михаил Кафанов (@AveMisha) May 18, 2017