шапито

«Тьфу на тебя, Алексей Навальный»: в соцсетях обсуждают видеообращение Алишера Усманова

Meduza
10:11, 18 мая 2017

Миллиардер Алишер Усманов завел страницу в соцсети «ВКонтакте», чтобы выложить на ней видеообращение к Алексею Навальному. В 12-минутном видео Усманов называет оппозиционера «неучем», «лузером» и «неудавшимся бизнесменом». В соцсетях оценили новый видеоблог.

Ролик Усманова заканчивался фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Естественно, теперь все ее повторяют.

Алишер Усманов против Алексея Навального
MoskRussia
Тьфу на вас
Buddy_Judge

Некоторым зрителям Усманов на видео напомнил дона Вито из «Крестного отца».

Еще одно заявление Усманова, которое понравилось пользователям: «Я купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя».

А те, кто смотрел видео без звука, решили отредактировать картинку.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться