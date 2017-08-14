Оксимирон против Гнойного. Максимально коротко

Оксимирон: Я превратил тебя в нового героя в рэпе одним твитом год назад и дал тебе толчок, только чтобы спустя год спустить тебя в толчок. За этот год ты много раз наступил на те же грабли, что я за всю карьеру: «Ты, как и я, изменился, хотя продажи как были. Ты, как и я, извинился, но тебя даже не били». Ты всегда выступал против рэп-стада, но сам же в итоге и стал им. «Рядом с тобой даже Джонни Бой был трушный пацан». Тебе нечего мне противопоставить, после этого баттла тебя спишут в утиль. «У тебя был хороший год, еще не поздно уйти».

VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный) versusbattleru

Гнойный: Все ожидали баттл короля и шута, но нет, я не признаю твоих заслуг, «как творец ты умер». Ты четыре года писал альбом, а записал в итоге аудиокнигу, причем банальную. Ты популист, как и любой политик (хоть и отрицаешь это), иначе зачем ты примазался к оппозиционной теме. «Че, так болел за Россию, что на нервах терял ганглии? Но когда тут проходили митинги, где ты сидел? В Англии!» Даже фильм «Он вам не Димон» смелее, чем весь твой альбом, поскольку ты боишься говорить прямо. «Спустил талант не на хопчик, а на дурь и порошок, ваш Окси — дутая фигура, как стеклянный петушок».

Оксимирон: Твой первый раунд — просто пересказ трека «Кем ты стал». Ты хотел попасть в телевизор, но тебя не позвали — а меня туда зовут каждый день, но я не хожу. Мне предлагали 15 миллионов за трек с Major Lazer, но я отказался. « » скатился: «Раньше „Версус“ был местом, где открывали талант. Теперь это место, где каждый бездарь срубает бабла». Но « » еще хуже. Вы просто украли проект у . И ты отражение этого проекта: «Если словом владеют крысы, то чего вы ждете от слуг?» Ты умеешь только баттлить, но не умеешь писать треки. А я универсальный солдат, и на мои концерты солдаут (в отличие от тебя). «Ты абсолютно пустой, ни черта за душой, мне жаль ее. Ты читал про макак, но ты тоже примат, примат формы над содержанием». А теперь я полностью процитирую стихотворение Николая Гумилева «Слово».

Гнойный: «Мы тут на войне, да. Ты сбежал, покинув форпост. Просто стараешься держаться в стороне, как те немцы, что допустили холокост». Твои панчи настолько плохи, что если бы их произносил не ты, то это выглядело бы пошло. «Мирону не нужны панчи, он интересен и так. Сегодня ты смотришь баттлы без панчей, а завтра — порнуху без баб». Все твои прежние соперники похоронили себя сами, но я не из тех, — я единственный из расстрельной команды с боевым патроном. Я баттлился 16 раз, в четыре раза больше, чем ты. Ты вообще не знаешь, что происходит в баттл-рэпе. «Отец баттл-рэпа на русском, вы штампуете сомнительный стафф. „ “ — социальная служба, я лишаю тебя родительских прав».

Оксимирон: На меня очень повлияла одна — там говорится, что все истории строятся одинаково. Вот и баттлы — «столкновение архетипов». Герои бьются с драконами, только у героев есть свой путь, а у драконов нет. Ты — дракон, «лишь еще один уровень, но никак не финальный босс». Во мне люди видят себя, потому что я уязвимый, а ты — просто антагонист, Гнойного нет за стебом и анонимностью; люди «не пойдут за тобой — ты для них в инстаграме подписка». Почему в моих раундах нет мата? Потому что мат — «жемчужина великого русского языка», и ты его недостоин. Даже если ты сможешь меня убить, «я поеду дальше по стадионам, ты продолжишь меня травить». Ты критик с дивана, ты в моей системе рэп-координат, «то, что моя жопа породила». Ты мне нужен был только для подготовки к баттлу с .

Гнойный: Ты стал коммерческим проектом, просто хотел продаться подороже — «ты был голодным эмси, съел других и в итоге зажрался». Ты самовлюблен, и хотя здесь не театральные подмостки, «ты провел времени за зеркалом больше, чем Андрей Тарковский». Ты хочешь быть русским Кендриком Ламаром, но ты вторичен. В твоем рэпе нет ничего, поешь только о себе, одна рефлексия. «Даже в ссаной песне про вейп мы сказали намного больше, весь твой рэп — ни о чем, потому что он только об Окси. Так что , ***** [долой] „Версус“ вместе с вашей послушной толпой, лучше я сдохну ****** [проклятым] ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой».

После баттла Гнойный выпустил издевательский трек «Охлади мой пыл», в котором обыграл твит Мирона, которым тот вызвал его на баттл. Оксимирон в день выхода видео объяснил, почему проиграл, и пообещал сделать апгрейд.