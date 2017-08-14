«Раз у Гнойного получилось, у Навального тоже получится»: реакция соцсетей на баттл года

Самый долгожданный рэп-баттл года между Оксимироном и Гнойным (Слава КПСС) состоялся 6 августа. Его запись опубликовали спустя неделю — 13 августа. Это первое поражение для Оксимирона.

Несмотря на то, что о результатах схватки было известно сразу после баттла, фанаты Оксимирона до последнего не верили в победу Гнойного.

Фанаты Гнойного иронизировали над панчами Оксимирона. Во время баттла рэпер рассказывал про книги, а также периодически обращался к ведущим, а не к своему сопернику.

#versus

когда вызвал на баттл окси, а он баттлит ведущих pic.twitter.com/ZMxJzVNNq2 — сульфат магния (@holycrapwow) August 13, 2017

когда рассказываешь на версусе сколько книжек прочитал за лето pic.twitter.com/HvNWoH9HYE — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) August 13, 2017

Не обошлось без политических шуток:

В соцсетях обсуждают не только участников баттла, но и его ведущего от Versus — Ресторатора, который влез в схватку.

Теперь с ним делают коубы:

Обновлено: реакция самого Оксимирона. «Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя».