«Раз у Гнойного получилось, у Навального тоже получится»: реакция соцсетей на баттл года
Самый долгожданный рэп-баттл года между Оксимироном и Гнойным (Слава КПСС) состоялся 6 августа. Его запись опубликовали спустя неделю — 13 августа. Это первое поражение для Оксимирона.
Несмотря на то, что о результатах схватки было известно сразу после баттла, фанаты Оксимирона до последнего не верили в победу Гнойного.
Мое состояние, когда Окси проиграл баттл.#версус #versus pic.twitter.com/EUS5XRyvZP— аxel |-/ (@Axel_Raiser97) August 13, 2017
Жаль окси(((,#versus pic.twitter.com/A4aNa9NXg0— GucciSheldon (@vladnfny) August 14, 2017
Фанаты Гнойного иронизировали над панчами Оксимирона. Во время баттла рэпер рассказывал про книги, а также периодически обращался к ведущим, а не к своему сопернику.
#versus— сульфат магния (@holycrapwow) August 13, 2017
когда вызвал на баттл окси, а он баттлит ведущих pic.twitter.com/ZMxJzVNNq2
когда рассказываешь на версусе сколько книжек прочитал за лето pic.twitter.com/HvNWoH9HYE— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) August 13, 2017
Не обошлось без политических шуток:
Раз у @gnojnyj получилось, у @navalny тоже получится!— #MDK (@mudakoff) August 13, 2017
В соцсетях обсуждают не только участников баттла, но и его ведущего от Versus — Ресторатора, который влез в схватку.
Теперь с ним делают коубы:
Обновлено: реакция самого Оксимирона. «Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя».
Пара слов о баттле (спойлеры) 1. После драки кулаками не машут (объясните это СТ, который до сих пор доказывает, что выиграл). Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю. 2. На мероприятии были судьи, потому что я поставил такое условие. Вариант "мы час срем друг друга просто так, для взаимного промо" был для меня исключен, т.к. это не дружеский матч. Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили - и считаю, что это было верное решение. 3. Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних баттлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать, в отличие от бесконечного "сетап-панч, сетап-панч". Возможно, я по жизни слишком зациклился на том, как я в свое время повлиял на баттлрэп - а вместо этого мне самому стоит поучиться у баттловиков, чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное. Хотя гонка за количеством панчей все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам. Но и мой подход "проповедник а-ля Loaded Lux" явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша - я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет, Нарния пока подождет. 4. От всего мероприятия получил дикий кайф. Единственный облом - "поддержка" Версуса. С таким же успехом мы могли сразу пойти на Слово с 10 корешами - именно столько человек активно топило за нас, остальные версус-резиденты были типа слишком крутыми, чтобы высказывать саппорт рэперам своей лиги, как это делала толпа от Слово (по видео все очевидно, я думаю). Ну и сливщики инфы - конченые. 5. Make Battle Rap Great Again: сказано - сделано, это был исторический баттл. Оппонент молодец. Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя, не все всегда просчитываю, и готов рискнуть всем чисто по фану, из спортивного интереса. И вскоре сделаю это снова)