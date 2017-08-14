шапито

Вышел баттл Оксимирона с Гнойным. Посмотрите его прямо сейчас

Meduza
21:31, 13 августа 2017

В воскресенье, 13 августа вышла запись рэп-баттла Оксимирона с Гнойным, который прошел в Санкт-Петербурге 6 августа. Это самый ожидаемый баттл за последний год.

Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика, а герои оскорбляют друг друга. Если для вас это неприемлемо, посмотрите на неуклюжих панд.
VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
versusbattleru

О том, что состоится баттл между Оксимироном — рэпером, который не проигрывал ни в одной схватке — и Гнойным, было известно с лета 2016 года, когда первый ответил на вызывающее выступление второго и пообещал «охладить пыл» оппонента.

За день до выхода видео баттла Гнойный выложил издевательский трек «Охлади мой пыл».

Гнойный также использует псевдонимы Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другие. На баттле он представлял проект SlovoSPB, тогда как Оксимирон выступал от Versus.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме