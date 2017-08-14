Вышел баттл Оксимирона с Гнойным. Посмотрите его прямо сейчас

В воскресенье, 13 августа вышла запись рэп-баттла Оксимирона с Гнойным, который прошел в Санкт-Петербурге 6 августа. Это самый ожидаемый баттл за последний год.

Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика, а герои оскорбляют друг друга. Если для вас это неприемлемо, посмотрите на неуклюжих панд.

VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный) versusbattleru

О том, что состоится баттл между Оксимироном — рэпером, который не проигрывал ни в одной схватке — и Гнойным, было известно с лета 2016 года, когда первый ответил на вызывающее выступление второго и пообещал «охладить пыл» оппонента.

Гнойный, если реально хочешь узнать, кто баттл-мц и кто чисто за хайпом - жду на Слово-VS в 2017. Откатаю концерты и приду охладить твой пыл — Oxxxymiron (@norimyxxxo) July 28, 2016

За день до выхода видео баттла Гнойный выложил издевательский трек «Охлади мой пыл».

Гнойный также использует псевдонимы Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другие. На баттле он представлял проект SlovoSPB, тогда как Оксимирон выступал от Versus.