Что такое империя? Оксимирон снялся в рекламе Reebok
Рэпер Оксимирон снялся в рекламном ролике Reebok. Но в видео он ничего не говорит о самих кроссовках.
Вместо этого музыкант рассуждает о том, что такое империя:
То, во что мечтатель и предприниматель верит,
Растит, и она растет из идеи,
Корень и стебель накрыт бетонной плитой, но цветок на волю из тени
Ползет, и сколько подобных историй — столько империй.
Оксимирон стал амбассадором линейки обуви Reebok Classic в июне 2016 года. «Новая кампания максимально завязана на личной мифологии исполнителя и понятии „собственной империи“», — рассказывают в Reebok.
Идеи об империи нередко встречаются в творчестве Оксимирона. В треке «Больше Бена» есть строчка: «***** мне ваши лейблы: мы строим империю с нуля и навека». Пользователи Genius.com объясняют, что под империей тут понимается лейбл рэпера Booking Machine. У Оксимирона есть также совместный трек с Porchy «Imperial». На пальцах рэпера набита татуировка «IMPERIVM», так же называется его осенний концертный тур.