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Что такое империя? Оксимирон снялся в рекламе Reebok

Meduza
09:42, 11 августа 2017

Рэпер Оксимирон снялся в рекламном ролике Reebok. Но в видео он ничего не говорит о самих кроссовках.

Вместо этого музыкант рассуждает о том, что такое империя:

То, во что мечтатель и предприниматель верит,

Растит, и она растет из идеи, 

Корень и стебель накрыт бетонной плитой, но цветок на волю из тени

Ползет, и сколько подобных историй — столько империй.

OXXXYMIRON x Reebok Classic — IMPERIVM (2017)
MARGUN

Оксимирон стал амбассадором линейки обуви Reebok Classic в июне 2016 года. «Новая кампания максимально завязана на личной мифологии исполнителя и понятии „собственной империи“», — рассказывают в Reebok.

Идеи об империи нередко встречаются в творчестве Оксимирона. В треке «Больше Бена» есть строчка: «***** мне ваши лейблы: мы строим империю с нуля и навека». Пользователи Genius.com объясняют, что под империей тут понимается лейбл рэпера Booking Machine. У Оксимирона есть также совместный трек с Porchy «Imperial». На пальцах рэпера набита татуировка «IMPERIVM», так же называется его осенний концертный тур.

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