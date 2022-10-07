Оксимирона и Дмитрия Глуховского объявили «иностранными агентами»
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Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского, журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искендера Ясавеева в реестр СМИ — «иностранных агентов».
Кроме того, министерство включило в реестр физлиц — «иностранных агентов» рэпера Оксимирона (Мирон Федоров), журналистку «Радио Свобода» Ирину Сторожеву и политика Алену Попову.
Писатель Дмитрий Глуховский после российского вторжения в Украину последовательно высказывался против войны. В июне его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о «фейках» про российскую армию.
Рэпер Оксимирон после начала войны отменил выступления в России, покинул страну и дал несколько концертов в поддержку украинских беженцев. В сентябре он вернулся в Россию.