Оксимирона и Дмитрия Глуховского объявили «иностранными агентами»

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Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского, журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искендера Ясавеева в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Кроме того, министерство включило в реестр физлиц — «иностранных агентов» рэпера Оксимирона (Мирон Федоров), журналистку Ирину Сторожеву и политика Алену Попову.

Писатель Дмитрий Глуховский после российского вторжения в Украину последовательно высказывался против войны. В июне его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о «фейках» про российскую армию.

Рэпер Оксимирон после начала войны отменил выступления в России, покинул страну и дал несколько концертов в поддержку украинских беженцев. В сентябре он вернулся в Россию.

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